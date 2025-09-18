HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nguyên nhân chuyến bay từ Đức đi TP HCM hạ cánh khẩn cấp xuống Istanbul

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chuyến bay VN30 của Vietnam Airlines khởi hành từ Frankfurt (Đức) đi TP HCM lúc 14 giờ 05 ngày 17-9 đã phải điều chỉnh hành trình.

Chuyến bay chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Istanbul (TP Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) để hỗ trợ, cấp cứu hành khách có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Chuyến bay từ Đức đi TP HCM hạ cánh khẩn cấp tại Istanbul vì sức khỏe hành khách - Ảnh 1.

Chuyến bay VN30 của Vietnam Airlines khởi hành từ Frankfurt (Đức) đi TP HCM lúc 14 giờ 05 ngày 17-9 đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

Khoảng 1 giờ sau khi máy bay cất cánh, nam hành khách 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có biểu hiện sức khoẻ không ổn định. Tổ bay ngay lập tức phát thông báo yêu cầu cần hỗ trợ y tế khẩn cấp. Ba bác sĩ có mặt trên chuyến bay đã tình nguyện hỗ trợ sơ cứu, tuy nhiên tình trạng của hành khách không có dấu hiệu cải thiện.

Trước tình hình đó, cơ trưởng chuyến bay đã quyết định chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Istanbul, và thông báo cho bộ phận mặt đất triển khai phương án hỗ trợ y tế.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, hành khách được chuyển ngay đến cơ sở y tế địa phương để cấp cứu và điều trị.

Phi hành đoàn đã nhanh chóng phối hợp với nhà chức trách và đối tác phục vụ mặt đất tại sân bay hoàn tất các thủ tục cần thiết tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp thêm nhiên liệu để chuyến bay VN30 tiếp tục hành trình đến TP HCM lúc 17 giờ 32 (giờ địa phương) cùng ngày. Chuyến bay hạ cánh muộn 3 tiếng 20 phút so với giờ dự kiến.

Đây là một trong số nhiều trường hợp mà Vietnam Airlines đã điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách cần trợ giúp y tế. Trước đó, ngày 29-6-2025, chuyến bay VN7569 từ Hà Nội đi Cam Ranh đã hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Đà Nẵng để cấp cứu một hành khách. Ngày 5-5-2025, chuyến bay VN35 từ Hà Nội đi Frankfurt (Đức) cũng đã hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Erzurum (Thổ Nhĩ Kỳ) vì lý do tương tự.

Việc điều chỉnh hành trình làm phát sinh chi phí liên quan đến nhiên liệu, phục vụ mặt đất và lịch bay. Tuy nhiên, hãng bay khẳng định luôn ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho hành khách trong mọi tình huống.

Vietnam Airlines lưu ý hành khách nên chủ động theo dõi và tự đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân trước mỗi hành trình. Trong trường hợp nhận thấy có dấu hiệu bất thường, hành khách nên tham vấn bác sĩ kịp thời và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe.

hạ cánh khẩn cấp chuyến bay chuyển hướng Vietnam Airlines bay quốc tế cấp cứu hành khách
