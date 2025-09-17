HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nguyên nhân hàng chục chuyến bay đến Nội Bài bay vòng chờ, hạ cánh sân bay khác

Dương Ngọc

(NLĐO)- Trưa 17-9, nhiều chuyến bay đến sân bay Nội Bài phải bay vòng chờ, chuyển hướng. Đặc biệt, nhiều chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch cất cánh.

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, trưa ngày 17-9, tại khu vực sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) có dông mưa rất mạnh. Tầm nhìn ngang giảm xuống dưới tiêu chuẩn sân bay, kèm theo gió cạnh mạnh cấp 6 và gió đứt. Nhiều chuyến bay đến sân bay Nội Bài phải bay vòng chờ, chuyển hướng đi sân bay dự bị hạ cánh. Đặc biệt, nhiều chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch cất cánh từ các sân bay khác.

Nguyên nhân nhiều chuyến bay đến Nội Bài bay vòng chờ, hạ cánh sân bay khác - Ảnh 1.

Thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: VATM

Cụ thể, do ảnh hưởng của hệ thống rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ nối với vùng áp thấp nhiệt đới gần biển Đông bị nén bởi không khí lạnh yếu, đồng thời có hội tụ gió ở trên cao 3.000-5.000 m nên trong ngày 17-9, tại nhiều sân bay khu vực miền Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Đặc biệt, tại sân bay Nội Bài trong khoảng thời gian 1 tiếng từ 13 giờ 02 đến 14 giờ ngày 17-9 xảy ra dông mưa cường độ rất mạnh, kèm theo gió cạnh mạnh cấp 6, tầm nhìn ngang giảm xuống 600 m, có thời điểm hệ thống ghi nhận tầm nhìn ngang giảm xuống 300 m; thời gian xảy ra dông mưa mạnh nhất kéo dài khoảng 30 phút (từ 13 giờ 08 đến 13 giờ 30) và gió đứt xuất hiện trên dọc đường cất hạ cánh.

Đã có 5 chuyến bay phải bay đi sân bay dự bị, 30 chuyến bay chờ.

Với kinh nghiệm và sự hỗ trợ của các trang thiết bị, kíp trực ngày 17-9 Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài đã dự báo, cảnh báo chính xác được sự xuất hiện và kết thúc của hiện tượng dông mưa, gió cạnh xảy ra vào trưa ngày 17-9 tại sân bay Nội Bài, đặc biệt trong công tác dự báo, tư vấn cho các cơ sở điều hành bay của Tổng công ty.

Từ đó, các cơ sở điều hành bay có căn cứ để điều chỉnh kế hoạch bay thông qua quy trình CDM - quy trình phối hợp ra quyết định giữa nhiều bên liên quan trong hoạt động khai thác bay, bao gồm: Trung tâm khí tượng hàng không; các cơ sở điều hành bay; cảng hàng không/sân bay; các hãng hàng không;… Mục tiêu của CDM là đảm bảo an toàn tuyệt đối; giảm tối đa việc bay chờ, bay lòng vòng trên không; giảm thời gian chờ dưới mặt đất; giảm chi phí nhiên liệu; tối ưu hóa vùng trời và năng lực điều hành bay…

Nguyên nhân nhiều chuyến bay đến Nội Bài bay vòng chờ, hạ cánh sân bay khác - Ảnh 2.

Hình ảnh nhiều chuyến bay vòng chờ tại sân bay Nội Bài trưa ngày 17-9. Ảnh: VATM

Theo VATM, việc quan trắc, dự báo, cảnh báo, tư vấn sớm và chính xác được thời điểm xuất hiện và kết thúc mưa dông rất quan trọng cho các hãng hãng không và các nhà khai thác, từ đó có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch bay, giúp giảm thiểu thiệt hại cho các hãng hàng không. Bên cạnh đó, các cơ sở điều hành bay của Tổng công ty cũng có thể chủ động điều hành bay trong điểu kiện thời tiết xấu nhằm đảm bảo bay an toàn, điều hòa, hiệu quả.

Tin liên quan

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

(NLĐO)- Hơn 360 nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 (A80).

Hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 5 Kajiki

(NLĐO)- Hai ngày 23, 24-8, bão số 5 Kajiki ảnh hưởng nghiêm trọng đến khai thác hàng không với hơn 400 chuyến bay phải đổi hướng, hàng chục chuyến hủy.

4 sân bay bị ảnh hưởng, hàng không hủy nhiều chuyến bay do bão số 5

(NLĐO)- Bốn sân bay dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài. Một số sân bay khác có thể bị tác động.

sân bay nội bài hàng không bay chờ chuyển hướng hạ cánh sân bay dự bị Tổng công ty quản lý bay Việt Nam VATM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo