Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Ngày 7-11, Đảng ủy phường Bà Rịa (TP HCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho ông Phạm Quang Khải, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tại nhà riêng.

Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông; đại diện một số ban, ngành, địa phương và đảng viên trong Đảng bộ phường Bà Rịa.

Tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông đã trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quang Khải, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 4, Đảng bộ phường Bà Rịa.

Ông Phạm Quang Khải, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Phát biểu chúc mừng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến liên tục và trung thành của những đảng viên ưu tú.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM trân trọng những đóng góp của đảng viên Phạm Quang Khải trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng, đặc biệt là trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quang Khải

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông chúc sức khỏe, đồng thời mong muốn ông Phạm Quang Khải tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên mẫu mực, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm cho công tác xây dựng Đảng, phát triển địa phương.

Ông Phạm Quang Khải sinh năm 1954, quê tại xã Long Phước (nay là phường Tam Long), vào Đảng ngày 11-11-1975, chính thức ngày 11-11-1976.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng; giai đoạn 2011 - 2014 giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời là Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Sau khi nghỉ hưu năm 2014, ông chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng bộ phường Bà Rịa.