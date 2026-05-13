Nha khoa Việt Nam hút khách quốc tế nhờ giá cạnh tranh

Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 kết hợp hội nghị khoa học và Triển lãm răng hàm mặt quốc tế Hà Nội lần thứ 2 (APDC - HAIDEC 2026), đã khai mạc tối 12-5, tại Hà Nội.

Hội nghị thu hút hơn 4.000 chuyên gia, nhà khoa học và bác sĩ trong và ngoài nước

Với chủ đề "Ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực hành nha khoa", sự kiện diễn ra từ ngày 12 đến 14-5, thu hút hơn 4.000 chuyên gia, bác sĩ, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong, ngoài nước tham dự. Đây là một trong những sự kiện chuyên ngành có quy mô lớn nhất từng tổ chức tại Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế ngành răng hàm mặt trên trường quốc tế

Trao đổi bên lề hội nghị, PGS-TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, Chủ tịch Hội Răng hàm mặt Việt Nam, cho biết nhiều năm qua chương trình nha học đường đã được triển khai cho học sinh tiểu học nhưng công tác dự phòng chưa bao phủ toàn dân.

"Việc nhận thức, chăm sóc răng miệng còn hạn chế, ước tính khoảng 90% dân số gặp vấn đề về sức khỏe răng miệng"- ông nói.

Theo PGS Bính, thời gian tới ngành răng hàm mặt sẽ đẩy mạnh dự phòng theo tinh thần Nghị quyết 72, hướng tới mỗi người dân được khám răng miệng ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời tăng cường truyền thông, giáo dục để hình thành thói quen chăm sóc răng miệng.

Ngành cũng triển khai dự phòng và điều trị, trong đó dự phòng được đẩy mạnh với bộ tài liệu truyền thông thống nhất trên toàn quốc, mở rộng tiếp cận đến nhiều nhóm đối tượng như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật.

Cùng với đó, nhiều cơ sở chuyên khoa đã ứng dụng kỹ thuật hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, từng bước cải thiện sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân cho người dân.

Các bác sĩ tìm hiểu thiết bị, công nghệ và vật liệu nha khoa hiện đại tại sự kiện

Tại hội nghị, các chuyên gia nhận định răng hàm mặt là một trong những lĩnh vực có thế mạnh rõ rệt của Việt Nam trong du lịch y tế, khi nhiều cơ sở đã làm chủ kỹ thuật mới, ứng dụng vật liệu hiện đại, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị, với chi phí khoảng 30% so với nhiều nước.

Tiến sĩ - bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho rằng để đáp ứng yêu cầu phát triển, cần thu hút thêm nguồn lực xã hội, trong đó du lịch y tế là hướng đi giàu tiềm năng. Nha khoa là một trong những chuyên khoa có mức độ hội nhập cao về chuyên môn, kỹ thuật và trang thiết bị, đồng thời có lợi thế cạnh tranh về chi phí.

Theo ông Đức, nhiều dịch vụ nha khoa tại Việt Nam chỉ khoảng 1.000 USD so với 5.000 USD ở nước ngoài, trong khi thời gian chờ ngắn, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh, đặc biệt là Việt kiều.

Thống kê tại TPHCM cho thấy riêng lĩnh vực nha khoa mỗi năm thu khoảng 3.500 tỉ đồng từ khách Việt kiều. Trong bối cảnh thị trường du lịch y tế toàn cầu đạt quy mô hàng trăm tỉ USD, Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt ở các chuyên khoa mũi nhọn như răng hàm mặt.