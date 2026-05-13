HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nha khoa Việt Nam hút khách quốc tế nhờ giá cạnh tranh

N.Dung

(NLĐO) - Hội nghị nha khoa lớn nhất khu vực quy tụ hơn 4.000 chuyên gia, mở ra cơ hội phát triển du lịch y tế trong lĩnh vực răng hàm mặt tại Việt Nam.

Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 kết hợp hội nghị khoa học và Triển lãm răng hàm mặt quốc tế Hà Nội lần thứ 2 (APDC - HAIDEC 2026), đã khai mạc tối 12-5, tại Hà Nội.

img

Hội nghị thu hút hơn 4.000 chuyên gia, nhà khoa học và bác sĩ trong và ngoài nước

Với chủ đề "Ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực hành nha khoa", sự kiện diễn ra từ ngày 12 đến 14-5, thu hút hơn 4.000 chuyên gia, bác sĩ, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong, ngoài nước tham dự. Đây là một trong những sự kiện chuyên ngành có quy mô lớn nhất từng tổ chức tại Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế ngành răng hàm mặt trên trường quốc tế

Trao đổi bên lề hội nghị, PGS-TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, Chủ tịch Hội Răng hàm mặt Việt Nam, cho biết nhiều năm qua chương trình nha học đường đã được triển khai cho học sinh tiểu học nhưng công tác dự phòng chưa bao phủ toàn dân.

"Việc nhận thức, chăm sóc răng miệng còn hạn chế, ước tính khoảng 90% dân số gặp vấn đề về sức khỏe răng miệng"- ông nói.

Theo PGS Bính, thời gian tới ngành răng hàm mặt sẽ đẩy mạnh dự phòng theo tinh thần Nghị quyết 72, hướng tới mỗi người dân được khám răng miệng ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời tăng cường truyền thông, giáo dục để hình thành thói quen chăm sóc răng miệng.

Ngành cũng triển khai dự phòng và điều trị, trong đó dự phòng được đẩy mạnh với bộ tài liệu truyền thông thống nhất trên toàn quốc, mở rộng tiếp cận đến nhiều nhóm đối tượng như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật.

Cùng với đó, nhiều cơ sở chuyên khoa đã ứng dụng kỹ thuật hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, từng bước cải thiện sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân cho người dân.

img

Các bác sĩ tìm hiểu thiết bị, công nghệ và vật liệu nha khoa hiện đại tại sự kiện

Tại hội nghị, các chuyên gia nhận định răng hàm mặt là một trong những lĩnh vực có thế mạnh rõ rệt của Việt Nam trong du lịch y tế, khi nhiều cơ sở đã làm chủ kỹ thuật mới, ứng dụng vật liệu hiện đại, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị, với chi phí khoảng 30% so với nhiều nước.

Tiến sĩ - bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho rằng để đáp ứng yêu cầu phát triển, cần thu hút thêm nguồn lực xã hội, trong đó du lịch y tế là hướng đi giàu tiềm năng. Nha khoa là một trong những chuyên khoa có mức độ hội nhập cao về chuyên môn, kỹ thuật và trang thiết bị, đồng thời có lợi thế cạnh tranh về chi phí.

Theo ông Đức, nhiều dịch vụ nha khoa tại Việt Nam chỉ khoảng 1.000 USD so với 5.000 USD ở nước ngoài, trong khi thời gian chờ ngắn, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh, đặc biệt là Việt kiều.

Thống kê tại TPHCM cho thấy riêng lĩnh vực nha khoa mỗi năm thu khoảng 3.500 tỉ đồng từ khách Việt kiều. Trong bối cảnh thị trường du lịch y tế toàn cầu đạt quy mô hàng trăm tỉ USD, Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt ở các chuyên khoa mũi nhọn như răng hàm mặt.

Trong khuôn khổ hội nghị có gần 80 báo cáo chuyên đề, nghiên cứu và cập nhật lâm sàng về cấy ghép nha khoa, chỉnh nha, phục hình thẩm mỹ… do hơn 60 chuyên gia từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trình bày.

Diễn đàn E-Poster giới thiệu 18 nghiên cứu, tạo không gian trao đổi học thuật cho bác sĩ trẻ và nhà nghiên cứu. Trong khi đó, triển lãm nha khoa quốc tế quy tụ gần 400 gian hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia, trưng bày nhiều thiết bị, công nghệ và vật liệu hiện đại.

Tin liên quan

TPHCM tăng cường quản lý kỹ thuật, chất lượng chuyên môn về nha khoa

TPHCM tăng cường quản lý kỹ thuật, chất lượng chuyên môn về nha khoa

(NLĐO) - Hiện TPHCM có hàng nghìn phòng khám nha khoa đang hoạt động với nhiều kỹ thuật chuyên sâu như cấy ghép implant, ghép xương, phục hình răng hiện đại...

Mỗi hàm răng một phác đồ riêng nhờ nha khoa cá nhân hóa

(NLĐO) - Mỗi bệnh nhân là 1 biệt thể nên nhu cầu điều trị trị khác nhau. Để nâng cao hiệu quả cần phải thay thế dần phác đồ truyền thống bằng cá thể hóa.

Sức khỏe răng miệng tại TP HCM: Có nơi 1 bác sĩ "gánh" 10.000 dân

(NLĐO)- Chỉ 15% người dân đi khám răng miệng định kỳ, có đến 80-90% mắc viêm nha chu mức độ vừa đến nặng

châu Á - Thái Bình Dương người nước ngoài du lịch y tế học sinh Răng Hàm Mặt nha khoa răng miệng nhà khoa học sức khoẻ răng miệng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo