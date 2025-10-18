HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang và hành trình khơi dậy tinh hoa Việt

Thùy Trang

(NLĐO) - Đêm tiệc tinh hoa - hoạt động đồng hành cùng Giải thưởng Quốc gia Tinh Hoa Việt.

Khi giấc mơ văn hóa, nghệ thuật được hiện thực hóa

Nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang và hành trình khơi dậy tinh hoa Việt từ những giấc mơ văn hóa - Ảnh 1.

Nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang và hành trình khơi dậy tinh hoa Việt từ những giấc mơ văn hóa

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Phan Giang cho biết: "Tôi đã làm dự án về văn hóa Việt Nam từ rất lâu rồi, và thật may mắn khi các dự án ấy đều thành công trong việc truyền tải tinh thần yêu văn hóa yêu đất nước đến thế hệ người trẻ hiện đại.

Tôi tin rằng, có rất nhiều tinh hoa trong cuộc sống xung quanh ta cần được tôn vinh, từ làng nghề, lễ hội, điệu múa dân gian, đến văn học, nghệ thuật, kỹ thuật điện ảnh… tất cả đều mang trong mình linh hồn Việt Nam.

Và "Đêm tiệc tinh hoa" chính là nơi để chúng ta gặp gỡ, kết nối, cùng trao cho nhau những kiến thức, trải nghiệm và cảm xúc để tâm hồn mỗi người được rộng mở hơn, để hiểu hơn và yêu hơn hai chữ Việt Nam".

Không chỉ là một sự kiện tôn vinh, "Đêm tiệc tinh hoa" còn là cầu nối văn hóa giữa nghệ sĩ, doanh nhân, nhà nghiên cứu và thế hệ sáng tạo trẻ, nơi mọi người cùng chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm và tầm nhìn về việc gìn giữ - lan tỏa tinh hoa Việt trong thời đại toàn cầu hoá.

Từ những cuộc trò chuyện thân mật bên ly rượu vang, đến những màn trình diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, tất cả hòa quyện thành một không gian cảm xúc, nơi nghệ thuật, văn hóa và con người Việt cùng đối thoại, kết nối và truyền cảm hứng cho nhau.

Chính sự giao thoa ấy đã tạo nên linh hồn của "Đêm tiệc tinh hoa" - nơi mỗi người ra về với một niềm tin mới, một cảm hứng mới để tiếp tục viết tiếp giấc mơ Việt Nam tinh hoa.

Đêm tiệc triệu đô-nơi tinh hoa hội tụ

Nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang và hành trình khơi dậy tinh hoa Việt từ những giấc mơ văn hóa - Ảnh 2.

Đêm tiệc triệu đô-nơi tinh hoa hội tụ

Đại sứ giải thưởng Tinh Hoa Việt - ông Jimmy Phạm (Founder, CEO KOTO) chia sẻ: "Tôi luôn tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam và về nền văn hóa Việt. Hơn 30 năm qua, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam ra quốc tế. Từ bánh mì, phở cho đến những món ăn truyền thống, ẩm thực Việt đã trở thành niềm tự hào chung, được nhiều quốc gia yêu thích và công nhận.

Tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng Giải thưởng Tinh Hoa Việt - một dự án ý nghĩa tôn vinh những giá trị chân thật của dân tộc. Tôi hi vọng rằng, qua chương trình này, chúng ta có thể thuyết phục các đơn vị, tổ chức cùng chung tay đưa ẩm thực Việt Nam vào hành trình tôn vinh tinh hoa văn hoá, để thế giới nhìn thấy rằng ẩm thực Việt không chỉ là món ăn, mà còn là nghệ thuật, là niềm tự hào và là biểu tượng của sự sang trọng, tinh tế".

Nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang và hành trình khơi dậy tinh hoa Việt từ những giấc mơ văn hóa - Ảnh 3.

Giám khảo Trần Ly Ly

Đêm tiệc tinh hoa quy tụ những doanh nhân, nghệ sĩ và nhân vật có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực - những con người vừa thành công, vừa lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Tham dự chương trình có doanh nhân Đường Thu Hương, Kongkiat Opaswongkarn, Lê Kiên Thành, Vũ Xuân Hợp, Trần Tấn Trung, Jimmy Phạm, Ong Alistair và Miyu Minty - những đại diện tiêu biểu của giới lãnh đạo và sáng tạo toàn cầu.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của diễn viên Midu và chồng doanh nhân Minh Đạt, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh, Trần Việt Bảo Hoàng, Nicolas Phạm - thế hệ nghệ sĩ, doanh nhân trẻ mang tinh thần Việt năng động và hội nhập.

Tinh Hoa Việt là giải thưởng Văn hóa - Nghệ thuật với quy mô Quốc gia do Báo Đại Đoàn Kết - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng công ty TNHH Truyền thông Sáng tạo ZOA tổ chức thường niên.

Tin liên quan

Giải thưởng Tinh Hoa Việt: Tôn vinh giá trị văn hoá và nghệ thuật Việt Nam trong thời đại mới

Giải thưởng Tinh Hoa Việt: Tôn vinh giá trị văn hoá và nghệ thuật Việt Nam trong thời đại mới

(NLĐO) - Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong: "Hoàng Thuỳ Linh, Hòa Minzy hay Phương Mỹ Chi hễ cứ động vào văn hóa và bản sắc Việt là thành công".

Cuộc chiến âm nhạc đỉnh cao giữa Jpop, Kpop và Vpop

(NLĐO) - Sân khấu Việt lần đầu tiên chào đón màn đối đầu lịch sử giữa 3 nhóm nhạc thế hệ mới K-Pop, J-Pop và V-Pop.

Alicia Keys, chủ nhân 17 giải Grammy, sẽ biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025

8Wonder chính thức công bố ngôi sao Alicia Keys sẽ là nghệ sĩ quốc tế đảm nhận vai trò "headliner" của đại nhạc hội "8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars"

Tinh hoa Việt giải thưởng Tinh hoa Việt Đêm tiệc tinh hoa
