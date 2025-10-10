HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhiều sản phẩm tinh hoa làng nghề thu hút khách hàng

Thùy Linh

(NLĐO) - Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của các làng nghề trong cả nước thu hút người tiêu dùng Thủ đô.

Sáng ngày 10-10, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức.

Hàng trăm sản phẩm tinh hoa làng nghề thu hút khách hàng - Ảnh 1.

Sản phẩm làng nghề gốm Phù Lãng - Bắc Ninh

Hội chợ diễn ra từ ngày 10-10 đến 14-10, đúng dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường và 71 năm Giải phóng Thủ đô.

Hội chợ trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của các làng nghề, phố nghề truyền thống trong cả nước, điển hình: Mây tre đan Phú Vinh, nón lá làng Chuông, tò he Xuân La, dệt thổ cẩm người Lào, mây tre đan Nà Tấu, gỗ mỹ nghệ Phù Khê, tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, gốm Phù Lãng, đồng Đại Bái, trầm hương Đà Nẵng, bàn ghế mây, coóng khẩu, mỹ nghệ từ vỏ ốc, vỏ sò, vỏ quế, da giày Phú Xuyên, nón lá Trường Giang…

Từ làng nghề gỗ mỹ nghệ Phù Khê, Bắc Ninh, nghệ nhân Nguyễn Văn Lợi, đem đến bức tranh "Vinh Quy", là sản phẩm điêu khắc được anh kỳ công sáng tạo trong 2 năm, trị giá 400 triệu đồng. Đến với Hội chợ, nghệ nhân rất mong muốn sẽ giới thiệu và quảng bá thương hiệu làng nghề, giúp bà con mở rộng thị trường tiêu thụ hơn.

Hàng trăm sản phẩm tinh hoa làng nghề thu hút khách hàng - Ảnh 2.

Sản phẩm làng nghề thu hút khách tham quan

Hàng trăm sản phẩm tinh hoa làng nghề thu hút khách hàng - Ảnh 3.

Theo thống kê của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, cả nước hiện có khoảng hơn 5.400 làng nghề, số lượng làng nghề ở miền Bắc chiếm gần 40%, tập trung nhiều nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng với khoảng 1.500 làng, trong đó khoảng 300 làng đã được công nhận là làng nghề truyền thống.

Tuy nhiên, thực trạng sản xuất kinh doanh tại các làng nghề, làng nghề thủ công mỹ nghệ còn gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân cả về chủ quan và khách quan.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, nông nghiệp, chia sẻ với mong muốn đẩy mạnh kết nối chuỗi giá trị, tôn vinh các làng nghề, phố nghề truyền thống trên khắp cả nước; khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công nhằm nâng cao chất lượng, phát triển tinh hoa nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

người tiêu dùng bộ Nông nghiệp nghề truyền thống thủ công mỹ nghệ Văn hóa Dân tộc
