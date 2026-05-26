Nhà SOOBIN- SpacesSpeakers chọn ngày gặp fan

SpaceSpeakers Label chính thức công bố SpaceSpeakers Label Fanmeeting: OFF SPACE, diễn ra ngày 13-6 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM).

Chia sẻ từ ban tổ chức, "đến với OFF SPACE, khái niệm "spotlight" sẽ được định nghĩa lại. Ánh sáng không chỉ hướng về các nghệ sĩ, mà mỗi khán giả có mặt tại Nhà hát Hòa Bình đều được tôn vinh như một mảnh ghép tạo nên SS Label.

Đây là không gian xóa nhòa mọi khoảng cách, là dịp để tất cả cùng ngồi lại và nhìn về chặng đường rực rỡ đã qua".

Theo thông lệ, mỗi sự kiện Fan Meeting của SS Label luôn là nơi hé lộ những thông tin hoặc siêu dự án vô cùng đặc biệt.

Điểm chung của mọi Fan Meeting do SS Label tổ chức là tình trạng "cháy vé" toàn tập chỉ trong chớp mắt. Với lịch sử sold out kỷ lục, kết hợp cùng đội hình 15 nghệ sĩ đình đám nhất từ trước đến nay, OFF SPACE được dự đoán sẽ tạo ra một cuộc chiến săn vé bùng nổ và là sự kiện đáng mong chờ nhất nửa đầu năm nay.

SS Label làm fan meeting

SS Label hiện tại có tổng 15 nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc (producer) trực thuộc. Bên cạnh vai trò quản lý nghệ sĩ, SS Label là nơi phát hành và quảng bá âm nhạc chuyên nghiệp cho nghệ sĩ, đặc biệt là các rapper, ca sĩ và producer trong giới Hip hop.

Minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng nghệ thuật và nỗ lực cống hiến của SS Label chính là một bảng thành tích đồ sộ. Các nghệ sĩ trực thuộc đã liên tục "càn quét" và được xướng tên tại những hạng mục quan trọng của hàng loạt giải thưởng âm nhạc danh giá bậc nhất Việt Nam như: Cống Hiến, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, WeChoice Awards...

Đặc biệt, việc SpaceSpeakers vinh dự đoạt giải "Dream Team Of The Year" (Đẹp Awards 2024), cùng sự góp mặt của "SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER" tại hạng mục Chương trình của năm (Giải thưởng Cống hiến 2025) đã một lần nữa bảo chứng cho năng lực toàn diện của Label.

Những dấu ấn này khẳng định SS Label không chỉ bùng nổ với các sản phẩm âm nhạc đơn lẻ, mà còn sở hữu khả năng bao quát trong việc tổ chức, sản xuất các sự kiện và live concert quy mô lớn.