Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh: "Học lỏm" kỳ nghệ từ cha

Lại Lý Huynh đã tạo nên cột mốc lịch sử cho cờ tướng Việt Nam khi đăng quang tại World Xiangqi Championship diễn ra ở Trung Quốc vào tháng 9-2025.

Trong trận chung kết đầy căng thẳng, anh đã xuất sắc vượt qua kỳ thủ chủ nhà Yin Sheng, qua đó chấm dứt nhiều thập kỷ thống trị của các đại diện Trung Quốc ở nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, trao 200 triệu đồng của UBND TPHCM thưởng nóng cho Lại Lý Huynh

Với bản lĩnh thi đấu vững vàng, lối đánh chặt chẽ và khả năng xử lý trung – tàn cuộc sắc bén, Lại Lý Huynh không chỉ khẳng định đẳng cấp của mình trên đấu trường quốc tế mà còn đưa cờ tướng Việt Nam bước sang một trang sử mới. Chức vô địch thế giới năm 2025 được xem là đỉnh cao rực rỡ nhất trong sự nghiệp của anh tính đến thời điểm hiện tại.

Theo giới chuyên gia, Lại Lý Huynh hiện là một trong những kỳ thủ cờ tướng hàng đầu Việt Nam, nổi bật với lối đánh chắc chắn, bản lĩnh và giàu tính chiến thuật.

Sinh năm 1990 tại Vĩnh Long, anh sớm bộc lộ năng khiếu cờ tướng từ nhỏ và nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong làng cờ quốc nội. Trong sự nghiệp thi đấu, Lại Lý Huynh đã nhiều lần vô địch quốc gia và đạt thành tích cao tại các giải đấu quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế cờ tướng Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Với phong cách thi đấu điềm tĩnh nhưng sắc bén, anh được người hâm mộ đánh giá là một trong những kỳ thủ xuất sắc và ổn định nhất của thế hệ mình. Nhưng ít ai biết được rằng, để có kết quả ấn tượng này là cả một quá trình khổ luyện và hơn hết là niềm đam mê cháy bỏng đối với bộ môn cờ tướng của Lại Lý Huynh.

Căn hộ của Lại Lý Huynh với nhiều cúp và tấm huy chương

Trong căn hộ khoảng 30 m2, tọa lạc tại phường Phú Lợi, TPHCM, Lại Lý Huynh chỉ để dành treo các huy chương, cúp, bằng khen cũng như quà tặng, đây cũng là nơi anh “luyện công” mỗi ngày.

"Nam Phương công tử" cho biết để tránh việc mất tập trung trong tập luyện, anh đã mua 2 căn hộ liền kề nhau, 1 căn để sinh hoạt gia đình, căn còn lại anh giữ cho riêng mình để thỏa niềm đam mê với cờ tướng.

Nói về thành tích gây ấn tượng trong năm 2025, Lại Lý Huynh cho biết trong suy nghĩ của bản thân, lúc nào anh cũng đặt ra nguyên tắc là phải cần cố gắng hơn nữa, từ đó không ngừng gieo niềm hy vọng cho mình sẽ làm điều gì đó để đóng góp cho thể thao TPHCM nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Với Lại Lý Huynh, cờ tướng là cuộc đời. Những lúc rảnh rỗi, anh hay đọc sách về chiến thuật cờ tướng, Tôn Tử binh pháp trong truyện Tàu để có thêm tư duy. Việc này với anh bổ trợ rất tốt cho chuyên môn.

Lại Lý Huynh chia sẻ cha chính là người truyền đam mê cho anh đến với môn cờ tướng. “Ông có thể bỏ công việc nếu gặp được kỳ thủ mạnh”- Lại Lý Huynh nói, đồng thời cho biết bản thân may mắn được "học lỏm" từ ông.

“Cha đánh thì tôi ngồi xem, cái gì không hiểu thì hỏi. Một thời gian sau, cha biết tôi có năng khiếu, ông nhờ một người thầy cờ tướng đến xem năng khiếu của tôi đến đâu”- Huynh nhớ lại.

Lại Lý Huynh tiết lộ người thầy đầu tiên của anh là ông Nguyễn Thanh Khiết. Đó là một người khuyết tật, đi lại khó khăn, ăn chay trường, luôn sống điềm đạm, nhẹ nhàng, được người trong giới cờ tôn trọng.

“Sau 2 tháng được thầy Khiết chỉ dạy, tình cờ lúc đó có một giải cờ trẻ, thầy đã đăng ký cho tôi tham gia và có được tấm huy chương đầu tiên. Từ đó, cha định hướng cho tôi theo đuổi niềm đam mê này” - Lại Lý Huynh nói về quyết định đi đến con đường thể thao chuyên nghiệp.

Lại Lý Huynh chia sẻ quyết tâm về việc sẽ cố gắng để mang lại thành tích cao cho TPHCM và thể thao nước nhà

Với Lại Lý Huynh, cờ tướng cho anh sự khao khát, niềm ước mơ và trí tuệ. Tuy nhiên, để có được thành công như hôm nay thì anh còn may mắn là có hậu phương vững chắc để mình yên tâm theo đuổi ước mơ.

Năm 2013 (23 tuổi), Lại Lý Huynh lần đầu bước lên bục cao nhất ở giải quốc gia. Với lối cờ cực kỳ chặt chẽ, khoa học, Lại Lý Huynh đã mau chóng khẳng định vị trí số 1 trong làng cờ tướng nước nhà từ đó tới nay.

Lại Lý Huynh đã 6 lần vô địch quốc gia nội dung cờ tiêu chuẩn cùng vô số lần đăng quang các nội dung cờ nhanh, cờ chớp ở các giải tầm quốc gia.

Sự chỉn chu trong đường cờ cũng tương đồng với tính chuyên nghiệp trong cuộc sống của Lại Lý Huynh - tuyệt đối tránh xa các loại chất kích thích, thú vui cờ bạc để chuyên tâm phát triển kỳ nghệ.

Bước sang năm 2026, Lại Lý Huynh cho biết anh sẽ tiếp tục nỗ lực trau dồi để có thể tiếp tục giành các giải cao về cho thể thao TPHCM và nước nhà, đồng thời tiếp tục nỗ lực để giữ được ngôi vô địch thế giới.

