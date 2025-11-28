Nhân viên công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa đi "săn sale" Black Friday tại TP HCM

Tại Vạn Hạnh Mall và Vincom Đồng Khởi, từ khoảng 11 giờ, lượng khách bắt đầu tăng mạnh. Tại các thương hiệu thời trang lớn như Zara, H&M, Adidas… xuất hiện cảnh xếp hàng dài trước quầy thanh toán. Thậm chí, khách phải nối hàng dài trước phòng thử đồ, mỗi người phải chờ 10 – 15 phút mới đến lượt.

Dân công sở đổ xô tới trung tâm thương mại dịp Black Friday

Nhân viên các cửa hàng cho biết lượng khách trưa 28-11 không chỉ vượt xa ngày thường mà còn đông hơn cả Black Friday năm ngoái.

Sức hút mạnh nhất vẫn đến từ nhóm thời trang – vốn có mức giảm giá sâu nhất. Trong khi đó, khu vực mỹ phẩm, giày dép lại không nhộn nhịp bằng. Nhiều thương hiệu mỹ phẩm chỉ giảm giá 10 – 20%, nên lượng khách ghé mua không tăng nhiều so với ngày thường.

Chị Lan Anh (nhân viên marketing, phường Phú Thuận) cho biết chị chọn đến trung tâm thương mại thay vì mua online vì muốn thử trực tiếp để chọn đúng size. "Quần áo tôi thích xem tại cửa hàng, còn mỹ phẩm thì mua trên sàn thương mại điện tử vì giá rẻ hơn, lại có thêm mã giảm" - chị nói.

Zara đông kín khách xếp hàng chờ thanh toán

Sức nóng Black Friday càng tăng khi cửa hàng Muji Lê Thánh Tôn – cửa hàng lớn nhất của thương hiệu này tại Việt Nam - vừa khai trương trở lại sau thời gian sửa chữa. Từ sáng sớm, khách đã xếp hàng trước cửa để nhận quà khai trương và mua sắm sản phẩm gia dụng, văn phòng phẩm, mỹ phẩm với mức ưu đãi sâu. Đến trưa, lượng khách tiếp tục tăng mạnh, khiến khu vực thanh toán luôn trong tình trạng quá tải.

Bạn Nhật Sang (ngụ phường Bến Nghé) hào hứng: "Muji đóng cửa từ tháng 9 nên hôm nay mở lại là tôi ghé mua liền. Mấy món văn phòng phẩm giảm giá nên tôi mua khá nhiều".

Muji khai trương, khách xếp hàng từ sáng sớm để nhận quà và săn ưu đãi

Càng về giữa trưa, dòng người đi "săn sale" càng đông. Nhiều nhân viên văn phòng chỉ có 1 giờ nghỉ nhưng vẫn tranh thủ "đi một vòng nhanh" rồi quay lại làm việc.

Chị Thanh Ngân (kế toán, phường Sài Gòn) cho biết: "Bình thường đồ thu đông ở Zara gần 2 triệu đồng, hôm nay tôi mua được áo sơ mi còn 840.000 đồng nên tranh thủ chốt đơn nhanh".

Khu ẩm thực tại các trung tâm thương mại cũng kín chỗ. Loạt thương hiệu F&B tung ưu đãi hấp dẫn như combo trưa giảm 20%, mua 1 tặng 1 trà sữa… khiến lượng khách tăng mạnh. Nhiều người phải chờ 5 – 10 phút mới có bàn, thậm chí vừa ăn vừa lướt điện thoại để kịp "săn" deal online.

Đáng chú ý, tại các trung tâm thương mại khu vực trung tâm TP HCM, lượng khách nước ngoài cũng tăng đáng kể. Nhiều du khách tỏ ra thích thú với không khí Black Friday tại Việt Nam và cùng xếp hàng mua sắm. Không chỉ là ngày sale lớn, Black Friday dần trở thành một trải nghiệm mua sắm đặc trưng, thu hút cả cộng đồng cư dân lẫn khách quốc tế.