Pháp luật

Nhân viên hãng hàng không lục hành lý ký gửi tại sân bay Tân Sơn Nhất, trộm 50 triệu đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Lợi dụng sơ hở trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trần Phương Anh Vũ đã lục lọi hành lý của khách hàng để lấy trộm 50 triệu đồng.

Ngày 21-10, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài (Công an TP Hà Nội) vừa điều tra, khám phá vụ trộm cắp tài sản trong hành lý ký gửi trên chuyến bay của hãng hàng không VietJet Air từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đi sân bay Nội Bài (TP Hà Nội).

Nhân viên hàng không trộm cắp hành lý , lấy 50 triệu đồng tại Sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Trần Phương Anh Vũ khi bị bắt. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, ngày 17-9, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận tin trình báo của một hành khách đi chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội về việc bị mất 50 triệu đồng tiền mặt trong hành lý ký gửi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã khẩn trương điều tra, xác minh sự việc.

Đến ngày 14-10, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã làm rõ nghi phạm trộm cắp là Trần Phương Anh Vũ (SN 1999,trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) là nhân viên phục vụ hành lý của một hãng hàng không.

Tại cơ quan Công an, Vũ khai lợi dụng sơ hở trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vũ đã lục lọi hành lý của khách hàng để lấy trộm tài sản.

Hiện Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Tân Sơn Hòa (TP HCM) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Vụ bé trai bị nghi lấy trộm một thanh socola trong siêu thị: Bảo vệ tự ý kiểm tra là sai luật

Vụ bé trai bị nghi lấy trộm một thanh socola trong siêu thị: Bảo vệ tự ý kiểm tra là sai luật

(NLĐO) - Một bé trai 10 tuổi bị nhân viên bảo vệ siêu thị đưa vào phòng riêng vì ghi ngờ lấy trộm một thanh socola.

Khám phá nhanh vụ trộm cắp tại công trình ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Chỉ sau hơn 1 ngày xảy ra vụ trộm cắp, Công an TP Đà Nẵng đã lần ra thủ phạm và thu hồi nhiều tang vật liên quan.

Em trai 4 lần trộm vàng của chị ruột để nạp tiền chơi game

(NLĐO) - Vì thiếu tiền chơi game, Trần Đăng Thành đã nhiều lần lén lấy vàng trong két sắt của chị ruột, tổng trị giá khoảng 45 triệu đồng

