Tokyo hút lao động trẻ, nhiều tỉnh Nhật Bản “mất người” kỷ lục

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tokyo hút lao động trẻ, nhiều tỉnh Nhật Bản “mất người” kỷ lục

Huỳnh Như

(NLĐO) - Gần 335.000 người nước ngoài tại Nhật Bản di chuyển giữa các tỉnh, trong đó vùng thủ đô Tokyo dẫn đầu với mức nhập cư kỷ lục 16.506 người.

Số liệu công bố ngày 29-11 của Chính phủ Nhật Bản cho thấy mô hình di cư nội địa của người nước ngoài đang có sự thay đổi rõ rệt. Trong năm 2024, gần 335.000 người nước ngoài đã di chuyển giữa các tỉnh (không tính người mới nhập cảnh hoặc rời khỏi Nhật Bản), chiếm hơn 10% cộng đồng ngoại quốc đang sinh sống tại đây. Con số này tăng mạnh so với mức 145.500 người (7,3%) cách đây 10 năm, phản ánh xu hướng dịch chuyển ngày càng mạnh của nhóm lao động trẻ.

Tokyo hút lao động trẻ, nhiều tỉnh Nhật Bản “mất người” kỷ lục - Ảnh 1.

Trong năm 2024, gần 335.000 người nước ngoài đã di chuyển giữa các tỉnh (không tính người mới nhập cảnh hoặc rời khỏi Nhật Bản), chiếm hơn 10% cộng đồng ngoại quốc đang sinh sống tại đây

Phần lớn người dịch chuyển là thanh niên trong độ tuổi 20 – nhóm chủ động tìm kiếm mức thu nhập và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn hơn. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các địa phương, khi người lao động ngày càng có xu hướng "chảy" về các đô thị lớn để tối ưu hóa thu nhập.

Vùng thủ đô Tokyo (gồm Tokyo, Kanagawa, Saitama và Chiba) tiếp tục là tâm điểm thu hút khi ghi nhận nhập cư ròng 16.506 người, mức kỷ lục và gấp 13 lần năm 2021, thời điểm Nhật Bản còn chịu ảnh hưởng của đại dịch. Trong đó, Tokyo dẫn đầu với 8.722 người nhập cư ròng, tiếp theo là Saitama (7.720 người) và Kanagawa (7.494 người).

Tokyo hút lao động trẻ, nhiều tỉnh Nhật Bản “mất người” kỷ lục - Ảnh 2.

Vùng thủ đô Tokyo (gồm Tokyo, Kanagawa, Saitama và Chiba) tiếp tục là tâm điểm thu hút khi ghi nhận nhập cư ròng 16.506 người, mức kỷ lục và gấp 13 lần năm 2021, thời điểm Nhật Bản còn chịu ảnh hưởng của đại dịch

Ngược lại, một số tỉnh lại chứng kiến xu hướng rời đi mạnh. Chiba có mức di cư ròng âm lớn nhất với 7.430 người rời đi, tiếp theo là Aichi (6.684 người) và Fukuoka (4.471 người). Những khu vực này vốn được xem như "điểm dừng chân" ban đầu của lao động nước ngoài – nơi họ đến để đào tạo hoặc làm việc tạm thời trước khi chuyển tới các địa phương có mức thu nhập cao hơn.

Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân chính của xu hướng này xuất phát từ chênh lệch thu nhập giữa đô thị và nông thôn, cộng với việc Nhật Bản nới lỏng chính sách cho phép lao động có tay nghề nước ngoài chuyển đổi công việc linh hoạt hơn. Điều này làm tăng tính lưu động của lực lượng lao động trẻ và thúc đẩy dòng dịch chuyển về các trung tâm kinh tế lớn.

Tokyo hút lao động trẻ, nhiều tỉnh Nhật Bản “mất người” kỷ lục - Ảnh 3.

Những năm qua Việt Nam là một trong những nguồn cung lao động quan trọng cho thị trường Nhật Bản. Tính đến cuối năm 2024, hơn 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang về 3,5 – 4 tỉ USD kiều hối mỗi năm

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng, Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục chứng kiến các đợt dịch chuyển mạnh hơn trong vài năm tới nếu không có giải pháp cân bằng nguồn nhân lực giữa các vùng.

Những năm qua Việt Nam là một trong những nguồn cung lao động quan trọng cho thị trường Nhật Bản. Tính đến cuối năm 2024, hơn 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang về 3,5 – 4 tỉ USD kiều hối mỗi năm. Đáng chú ý, Nhật Bản đã 5 năm liên tiếp đứng đầu về số lượng tiếp nhận lao động Việt Nam. Một trong những lý do quan trọng là mức thu nhập cạnh tranh, khi lao động Việt tại Nhật hiện nhận trung bình 1.200 – 1.500 USD/tháng, đứng thứ hai trong các thị trường thu hút lao động thu nhập cao. Xếp trên là Hàn Quốc, nơi mức lương phổ biến đạt 1.600 – 2.000 USD/tháng.

Hiện có hơn 450.000 lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản với nhiều tư cách lưu trú như thực tập sinh, kỹ năng đặc định, kỹ sư, kỹ thuật viên. Đặc biệt, theo thống kê của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản, lao động Việt Nam chiếm hơn 70% tổng số lao động kỹ năng đặc định số 2 tại Nhật Bản, khẳng định vai trò dẫn đầu về trình độ và tay nghề trong cộng đồng lao động nước ngoài.

Tin liên quan

Chế độ bảo hiểm công, thực tập sinh sang Nhật Bản học tập, làm việc cần nắm rõ

Chế độ bảo hiểm công, thực tập sinh sang Nhật Bản học tập, làm việc cần nắm rõ

(NLĐO) - Thực tập sinh sang Nhật Bản cần nắm rõ chế độ bảo hiểm công, bao gồm bảo hiểm lương hưu toàn dân và bảo hiểm lương hưu của nhân viên

Tuyển lao động sang Nhật Bản: Không phí môi giới, hỗ trợ tới 1 triệu Yen

(NLĐO) - Chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản miễn toàn bộ phí môi giới, người lao động được tài trợ học tiếng, ký túc xá...

Tin vui cho lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản

(NLĐO) - Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa công bố kế hoạch điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên toàn quốc, mức tăng dao động từ 3,41% đến hơn 8%

lao động việt nam lao động trẻ chính phủ Nhật Bản thủ đô Tokyo người nhập cư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo