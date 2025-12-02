Nhật Bản tăng cường bảo vệ an toàn cho lao động nước ngoài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Nhật Bản tăng cường bảo vệ an toàn cho lao động nước ngoài

Huỳnh Như

(NLĐO) - Số lao động Việt gặp tai nạn nghề nghiệp tại Nhật năm 2024 tăng, chủ yếu trong các ngành sản xuất và xây dựng, đặt ra yêu cầu siết an toàn lao động.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, năm nay có 6.244 lao động ngoại quốc bị thương phải nghỉ làm từ 4 ngày trở lên hoặc tử vong (39 trường hợp), mức cao nhất từ trước đến nay do quy mô lao động nước ngoài ngày càng tăng. Trong đó, người Việt tiếp tục là nhóm lao động nước ngoài được ghi nhận nhiều trường hợp gặp tai nạn nghề nghiệp. 

Người Việt dẫn đầu tai nạn lao động tại Nhật - Ảnh 1.

Lao động Việt Nam chiếm 1.594 vụ tai nạn lao động tại Nhật Bản

Người Việt ghi nhận 1.594 vụ, tiếp theo là Philippines (878), Indonesia (757) và Brazil (673). Các vụ việc chủ yếu xảy ra trong ngành sản xuất và xây dựng – những lĩnh vực có môi trường làm việc nhiều máy móc và yêu cầu kỹ thuật cao. Những tai nạn thường gặp gồm kẹt, cuốn vào thiết bị và trượt ngã.

Tỉ lệ tai nạn lao động trung bình tại Nhật là 2,35 vụ/1.000 nhân sự, còn ở lao động nước ngoài là 2,71. Nhóm thực tập sinh kỹ thuật và lao động kỹ năng đặc định có tỉ lệ cao hơn do thường làm các công việc đặc thù. Cơ quan chức năng Nhật Bản nhận định yếu tố ngôn ngữ và nhu cầu nâng cao đào tạo an toàn vẫn là vấn đề cần cải thiện.

Nhật Bản đặt mục tiêu giảm tỷ lệ tai nạn của lao động nước ngoài xuống dưới mức trung bình toàn quốc và đến năm 2027, ít nhất một nửa doanh nghiệp sẽ triển khai đào tạo an toàn bài bản.

Cùng với nỗ lực bảo đảm an toàn, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab) lưu ý thực tập sinh Việt Nam nắm rõ chế độ bảo hiểm công của Nhật Bản. Người từ 20–59 tuổi sinh sống tại Nhật phải tham gia bảo hiểm lương hưu toàn dân (NP) hoặc bảo hiểm lương hưu nhân viên (EPI), trong đó EPI là bắt buộc tại nơi làm việc áp dụng.

Trường hợp được cử sang Nhật dưới 5 năm từ quốc gia có hiệp định an sinh xã hội có thể được miễn trừ bảo hiểm. Người có thu nhập thấp cũng có thể xin giảm hoặc miễn phí trong năm đầu nhập cảnh. Việc tham gia bảo hiểm đầy đủ giúp người lao động đảm bảo quyền lợi khi gặp rủi ro hoặc khi làm thủ tục nhận các khoản trợ cấp.

Dolab đề nghị doanh nghiệp phái cử hướng dẫn kỹ thông tin bảo hiểm trước khi xuất cảnh Thực tập sinh có thể liên hệ chính quyền địa phương hoặc tham khảo thông tin từ trang web Tổ chức Bảo hiểm lương hưu Nhật Bản để tìm hiểu chi tiết. Tổ chức Bảo hiểm lương hưu Nhật Bản để được hỗ trợ tại địa chỉ https://www.nenkin.go.jp/international/index.html.

Tokyo hút lao động trẻ

Tokyo tiếp tục hút lao động trẻ, trong khi nhiều tỉnh khác tại Nhật Bản chứng kiến mức rời đi kỷ lục. Số liệu công bố ngày 29-11 cho thấy trong năm 2024, gần 335.000 người nước ngoài di chuyển giữa các tỉnh – chiếm hơn 10% cộng đồng ngoại quốc – tăng mạnh so với 145.500 người cách đây 10 năm. Phần lớn là thanh niên 20 tuổi, tìm kiếm cơ hội việc làm và mức thu nhập cao hơn, tạo sự phân hóa rõ rệt giữa các địa phương.

Vùng thủ đô Tokyo – gồm Tokyo, Kanagawa, Saitama và Chiba – dẫn đầu với 16.506 người nhập cư ròng, gấp 13 lần năm 2021. Tokyo riêng ghi nhận 8.722 người, Saitama 7.720 và Kanagawa 7.494. Ngược lại, Chiba, Aichi và Fukuoka mất hàng nghìn lao động, nhiều trong số họ từng là điểm dừng chân ban đầu cho người nước ngoài.

Tin liên quan

Người lao động nước ngoài cần biết gì về quy định đóng BHXH mới?

Người lao động nước ngoài cần biết gì về quy định đóng BHXH mới?

(NLĐO) - Từ ngày 1-7-2025, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng BHXH bắt buộc, trừ một số trường hợp đặc biệt được miễn theo quy định mới.

Đức điều chỉnh nhiều chính sách thu hút lao động nước ngoài

(NLĐO) - Đức đang cải cách toàn diện chính sách nhập cư để thu hút nhân lực quốc tế, trong bối cảnh dự báo thiếu tới 7 triệu lao động lành nghề vào năm 2035

Đơn giản thủ tục tuyển lao động nước ngoài

Nhiều bất cập trong tuyển dụng, sử dụng lao động người nước ngoài đã được sửa đổi nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao đến Việt Nam làm việc

lao động việt nam xuất khẩu lao động tai nạn lao động Nhật Bản lao động trẻ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo