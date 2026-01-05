HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Nhật Bản phát hiện nhiều hồ sơ giả, lao động Việt đối mặt hệ lụy gì?

Huỳnh Như

(NLĐO) - Trước việc Nhật Bản phát hiện nhiều hồ sơ xin tư cách lưu trú “lao động kỹ năng đặc định” sử dụng chứng chỉ giả, Dolab đã phát đi khuyến cáo khẩn.

Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Dolab, Bộ Nội vụ) vừa phát đi khuyến cáo khẩn liên quan đến tình trạng sử dụng giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp tư cách lưu trú "Lao động kỹ năng đặc định" tại Nhật Bản.

Gian lận hồ sơ gây hệ lụy nghiêm trọng

Theo Dolab, trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã phát hiện nhiều trường hợp nộp hồ sơ xin cấp tư cách lưu trú với chứng chỉ thi "lao động kỹ năng đặc định" không hợp pháp. Đáng chú ý, trong số các trường hợp bị phát hiện có 10 người mang quốc tịch Việt Nam.

Trước diễn biến này, Dolab cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phía Nhật Bản để xác minh, làm rõ từng trường hợp cụ thể, đồng thời chuyển thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Nhật Bản để xử lý theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước.

Từ thực tế trên, Dolab khuyến cáo công dân Việt Nam có nguyện vọng sang Nhật Bản làm việc theo diện "lao động kỹ năng đặc định", cũng như các doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tuyệt đối không thực hiện các hành vi gian lận, sai phạm, đặc biệt là làm giả giấy chứng nhận đỗ kỳ thi kỹ năng đặc định.

Dolab nhấn mạnh, việc sử dụng giấy tờ giả không chỉ khiến người lao động bị từ chối cấp tư cách lưu trú, trục xuất hoặc cấm nhập cảnh, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lao động Việt Nam trên thị trường Nhật Bản, đồng thời có thể kéo theo các hệ lụy pháp lý nặng nề đối với cả cá nhân và doanh nghiệp liên quan.

 Lao động Việt giữ vai trò chủ lực tại Nhật Bản 

Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn nằm trong nhóm nguồn cung lao động trọng điểm của Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia này đối mặt với tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Cảnh báo hệ lụy nghiêm trọng từ việc làm giả giấy tờ đi Nhật Bản - Ảnh 2.

Lao động Việt Nam chiếm tỉ lệ lớn trong lực lượng lao động kỹ năng đặc định tại Nhật Bản. Ảnh minh họa

Tính đến cuối năm 2024, hơn 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi năm đóng góp khoảng 3,5 – 4 tỉ USD kiều hối cho nền kinh tế trong nước. Riêng thị trường Nhật Bản, 5 năm liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu về số lượng tiếp nhận lao động Việt Nam, cho thấy sức hút bền vững của thị trường này đối với người lao động.

Một trong những yếu tố then chốt giúp Nhật Bản trở thành điểm đến hàng đầu là mức thu nhập tương đối cao và ổn định. Hiện nay, lao động Việt Nam tại Nhật có thu nhập bình quân từ 1.200 – 1.500 USD/tháng, xếp thứ hai trong số các thị trường tiếp nhận lao động có thu nhập cao, chỉ sau Hàn Quốc – nơi mức lương phổ biến dao động từ 1.600 – 2.000 USD/tháng.

Không chỉ đông về số lượng, lao động Việt Nam tại Nhật Bản còn ghi dấu ấn về chất lượng và tay nghề. Hiện có hơn 450.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản với nhiều tư cách lưu trú khác nhau như thực tập sinh kỹ năng, lao động kỹ năng đặc định, kỹ sư, kỹ thuật viên.

Đáng chú ý, theo số liệu từ Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản, lao động Việt Nam chiếm hơn 70% tổng số lao động kỹ năng đặc định loại 2, nhóm lao động có tay nghề cao, được phép làm việc lâu dài và bảo lãnh người thân.

Nhật Bản gian lận giấy tờ lao động Việt Nam tại Nhật Bản lao động kỹ năng đặc định làm giả giấy chứng nhận
