Nhặt được nhiều tờ tiền mệnh giá lớn ở bên lề đường, nam sinh liền giao nộp

Ngày 20-10, Công an xã Bến Quan (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản, gồm nhiều tờ tiền mệnh giá lớn, cho người đánh rơi.

Trước đó, lúc 17 giờ 50 phút ngày 19-10, em Đoàn Trung Dũng (SN 2009, ngụ thôn 5, xã Bến Quan; học sinh lớp 11A2, Trường THCS - THPT Bến Quan) trên đường về nhà thì phát hiện nhiều tờ tiền rơi bên mép đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

Em Đoàn Trung Dũng giao tiền cho Công an xã Bến Quan để trả lại cho người đánh rơi



Em Dũng đã nhặt số tiền rơi này và đếm được 4.070.000 đồng. Ngay sau đó, Dũng đưa đến trụ sở Công an xã Bến Quan để giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an xã Bến Quan đã nhanh chóng thông báo đến các thôn thông qua Cảnh sát khu vực để tìm người đánh rơi.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, chị Trần Thảo Ly (ngụ tại thôn 5), chủ nhân số tiền nêu trên đã đến trụ sở Công an xã Bến Quan nhận lại.

Chị Ly bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc đối với Công an xã Bến Quan và đặc biệt là em Đoàn Trung Dũng, một tấm gương sáng về lòng trung thực.