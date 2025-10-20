HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Nhặt được nhiều tờ tiền mệnh giá lớn ở bên lề đường, nam sinh liền giao nộp

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Sau khi tiếp nhận, cơ quan công an đã thông báo và tìm được người đánh rơi số tiền mệnh giá lớn này

Ngày 20-10, Công an xã Bến Quan (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản, gồm nhiều tờ tiền mệnh giá lớn, cho người đánh rơi. 

Trước đó, lúc 17 giờ 50 phút ngày 19-10, em Đoàn Trung Dũng (SN 2009, ngụ thôn 5, xã Bến Quan; học sinh lớp 11A2, Trường THCS - THPT Bến Quan) trên đường về nhà thì phát hiện nhiều tờ tiền rơi bên mép đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

Đoàn Trung Dũng giao nộp tiền mệnh giá lớn nhặt được bên lề đường - Ảnh 1.

Em Đoàn Trung Dũng giao tiền cho Công an xã Bến Quan để trả lại cho người đánh rơi

Em Dũng đã nhặt số tiền rơi này và đếm được 4.070.000 đồng. Ngay sau đó, Dũng đưa đến trụ sở Công an xã Bến Quan để giao nộp. 

Sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an xã Bến Quan đã nhanh chóng thông báo đến các thôn thông qua Cảnh sát khu vực để tìm người đánh rơi. 

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, chị Trần Thảo Ly (ngụ tại thôn 5), chủ nhân số tiền nêu trên đã đến trụ sở Công an xã Bến Quan nhận lại.

Chị Ly bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc đối với Công an xã Bến Quan và đặc biệt là em Đoàn Trung Dũng, một tấm gương sáng về lòng trung thực.

Tiểu thương, nhân viên chợ Đông Ba liên tục nhặt được tiền, trả lại người đánh rơi

Tiểu thương, nhân viên chợ Đông Ba liên tục nhặt được tiền, trả lại người đánh rơi

(NLĐO) - Một tiểu thương và một lao công khi buôn bán, dọn dẹp vệ sinh ở chợ Đông Ba đã nhặt được tiền, nhanh chóng trình báo để trả lại người đánh rơi

Vợ chồng nghèo nhặt được chiếc ví và hành động "đốn tim" nhiều người

(NLĐO) - Sang nhà bà ngoại xin lúa về ăn tạm, đôi vợ chồng nghèo ở Quảng Trị đã nhặt được chiếc ví có tiền bên trong.

Người nhặt được gần 5 triệu đồng chạy xe 40 km trả lại cho cụ bà ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Sau khi biết được chủ nhân của số tiền gần 5 triệu đồng nhặt được, nam thanh niên đang làm việc tại TP Đà Nẵng đã đem trả lại.

