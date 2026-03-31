Lao động

Nhẹ gánh lo toan

THANH NGA - MAI CHI

Nhiều giải pháp đã được doanh nghiệp áp dụng nhằm chia sẻ những lo toan, cải thiện đời sống người lao động

Tại Công ty CP Dược phẩm An Thiên (phường Bình Đông, TP HCM), chính sách đưa rước công nhân (CN) đến nhà máy được người lao động (NLĐ) ủng hộ nhất vào thời điểm này.

Giảm tối đa chi phí di chuyển

Ông Lê Đình Chi - Giám đốc hành chính nhân sự, Chủ tịch Công đoàn công ty - cho biết do nhà máy của công ty nằm ở KCN Hiệp Phước (TP HCM), cách xa trung tâm thành phố, nếu để NLĐ tự di chuyển thì quãng đường đi làm và về nhà khá xa, chi phí xăng xe lớn nên công ty đã áp dụng nhiều giải pháp hỗ trợ.

Trong đó, đối với gần 80 NLĐ có nhà hoặc ở trọ xa nơi làm việc, hằng ngày công ty sẽ tổ chức 4 chuyến xe đưa rước tại các điểm như cầu Rạch Đĩa (nằm trên đường Lê Văn Lương nối với đại lộ Nguyễn Văn Linh) hoặc tại văn phòng công ty trên đường Bông Sao (phường Bình Đông) đến địa điểm làm việc.

Còn đối với NLĐ muốn thay đổi nơi trọ đến gần nhà máy để thuận tiện đi lại thì công ty sẽ thuê phòng trong Khu lưu trú CN KCN Hiệp Phước cho NLĐ ở, trong đó, công ty hỗ trợ 50% chi phí. Bên cạnh đó, DN cũng giảm giờ làm, mỗi tháng NLĐ được nghỉ ít nhất 2 ngày thứ bảy, thuận tiện cho NLĐ đi làm bằng xe đưa rước cũng như tạo điều kiện để CN có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn cùng gia đình.

Nhẹ gánh lo toan - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa nhận nhu yếu phẩm do doanh nghiệp hỗ trợ. Ảnh: MAI CHI

"Ngoài những nhân viên cũ đã quen với các chuyến xe đưa rước thì những nhân viên mới cũng an tâm với chính sách này khi ứng tuyển" - ông Chi cho hay.

Tại Công ty CP Sản xuất thương mại Vĩ Nam Việt (KCN Lê Minh Xuân, TP HCM), thì áp dụng chính sách hỗ trợ phụ cấp xăng xe cho tất cả các vị trí làm việc thường xuyên đi công tác hoặc làm việc bên ngoài như bộ phận kinh doanh, tiếp thị, nhân viên phải thường xuyên di chuyển giữa các nhà máy. Mức hỗ trợ từ 600.000 đồng - 700.000 đồng/tháng.

Với các vị trí không được hỗ trợ phụ cấp xăng mỗi tháng mà có công việc đột xuất bên ngoài thì sẽ có phiếu xăng miễn phí. Ông Quách Vũ Bảo Châu - Chủ tịch Công đoàn công ty, cho hay: "Khoản phụ cấp xăng và phiếu xăng bảo đảm cho quá trình làm việc, công tác, NLĐ không phải bù thêm tiền. Còn đối với NLĐ làm việc tại nhà máy không được hỗ trợ tiền xăng thì đa số sống trong khu nhà ở miễn phí do công ty cung cấp, đoạn đường đến nhà máy chỉ vài phút, không gây gánh nặng cho họ".

Chu đáo từng bữa ăn

Hàng trăm NLĐ tại Công ty CP Văn hóa Tân Bình (TP HCM) đã đón nhận tin vui khi DN này công bố tăng tiền ăn giữa ca từ 35.000 đồng lên 40.000 đồng/suất từ ngày 1-4 ngay tại Hội nghị NLĐ năm 2026 diễn ra sáng 30-3.

Ông Lại Thế Tiến, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết tiền ăn ca của NLĐ được điều chỉnh trong bối cảnh vật giá leo thang do tác động của giá xăng dầu thời gian qua. Lo ngại chất lượng bữa ăn của NLĐ sẽ bị ảnh hưởng khi giá nhu yếu phẩm tăng, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã rà soát ý kiến của NLĐ và đề xuất DN điều chỉnh tiền ăn cho NLĐ. "Bữa ăn rất quan trọng với NLĐ, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như năng suất làm việc của CN. Vì vậy, chúng tôi luôn hướng tới bữa ăn phải đủ chất, ngon miệng chứ không chỉ để ăn no" - ông Tiến nói.

Cũng mong muốn cải thiện bữa ăn cho NLĐ nhưng Công ty TNHH Nội thất Mê Kông (phường Bình Dương, TP HCM) thì lại có cách làm khác đó là hỗ trợ thực phẩm hằng tháng cho NLĐ. Công đoàn công ty cho biết do nhiều NLĐ còn khó khăn nên có thói quen bỏ qua bữa ăn sáng để tiết kiệm. Chính vì lý do này mà mỗi tháng, DN đều hỗ trợ gạo và 1 thùng mì gói để NLĐ có bữa ăn nhanh vào buổi sáng trước khi đi làm. Còn vào bữa ăn trưa hằng ngày, công ty thường bổ có trái cây, bánh ngọt để bổ sung chất dinh dưỡng cho họ…

Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa (phường Phú Thọ Hòa, TP HCM) cũng có cách làm tương tự để giúp hơn 100 NLĐ giảm chi phí sinh hoạt. Đó là hằng tháng ngoài thu nhập từ lương, thưởng và các khoản phụ cấp (từ 10 triệu đồng trở lên), công ty còn hỗ trợ mỗi CN 10 kg gạo và 1 kg thịt heo; các dịp lễ, Tết như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, Trung thu, Quốc khánh 2-9, Tết Dương lịch... ngoài tiền mặt, công ty có thêm các phần quà như: gạo, thịt, giò chả, gia vị dầu ăn, nước mắm, hạt nêm…

Bà Nguyễn Thị Kim Vui, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết đa số NLĐ tại DN đang cư ngụ tại các địa điểm gần công ty hoặc ở miễn phí tại khu nhà trọ do DN xây dựng nên đã giảm được phần nào khó khăn do tác động của giá xăng hay giá nhà trọ tăng cao. Dù vậy, công ty luôn sâu sát đời sống NLĐ và sẻ chia bằng những việc làm thiết thực. "Nhờ vậy nên NLĐ gắn bó với công ty. Đa số NLĐ đang làm việc đều có thâm niên" - bà Vui nói. 

Tạo động lực phấn đấu

Theo ông Quách Vũ Bảo Châu, ngoài các chương trình chăm lo, điều mà ban giám đốc công ty hướng đến là tạo môi trường làm việc tốt với cơ hội thăng tiến và thu nhập xứng đáng cho tất cả NLĐ. Vì vậy, đầu mỗi năm, công ty đều thực hiện nâng lương định kỳ cho tất cả NLĐ (không phụ thuộc vào nâng lương tối thiểu vùng), trong đó những cá nhân có nhiều nỗ lực trong công việc sẽ được xem xét tăng lương với tỉ lệ cao. Đây là động lực để họ phấn đấu.

Giải tỏa nỗi lo cho công nhân dịp hè

Doanh nghiệp và Công đoàn đã có những giải pháp hỗ trợ công nhân trong việc chăm sóc con cái, nhất là dịp hè

Nỗi lo sa thải đè nặng người lao động

(NLĐO) - Tâm lý lo sợ bị sa thải đang trở thành gánh nặng vô hình, ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu suất làm việc của người lao động

AN CƯ - ƯỚC MƠ XA THẲM (*): Nỗi lo đang dần được tháo gỡ

Tổ chức Công đoàn tham gia xây nhà ở xã hội dành cho công nhân - lao động thuê, mở ra nhiều cơ hội cho họ tiếp cận chế độ an sinh tốt hơn

