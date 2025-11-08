Thiếu hụt lao động lành nghề (*): Kết nối sự nghiệp - Kiến tạo tương lai

Trước thềm chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 tổ chức ngày 9-11 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), nhiều doanh nghiệp (DN) bày tỏ kỳ vọng lớn vào sự kiện này - nơi họ có thể tiếp cận trực tiếp nguồn nhân lực trẻ, tìm kiếm ứng viên phù hợp và xây dựng hình ảnh tuyển dụng chuyên nghiệp.

Chủ động tiếp cận ứng viên

Bà Lê Thị Thủy Tiên, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự Công ty CP Takahiro, cho biết Job Link 2025 là dịp để ngành F&B (dịch vụ và ăn uống) giải "cơn khát" nhân lực.

"Các chuỗi cà phê, nhà hàng đang mở rộng nhanh nhưng thiếu trầm trọng đội ngũ phục vụ, barista và quản lý ca có kỹ năng. Chúng tôi kỳ vọng sẽ gặp trực tiếp sinh viên các trường du lịch, nhà hàng - khách sạn cũng như những bạn trẻ đang tìm cơ hội nghề nghiệp ổn định" - bà Tiên nói.

Ngoài tuyển dụng trực tiếp, DN F&B còn mong muốn xây dựng mối quan hệ dài hạn với các trường đại học, cao đẳng để đào tạo và chủ động nguồn nhân lực trong tương lai.

Đại diện Công ty CP Som Tum Thai nhận định các DN hiện nay không chỉ cần người có bằng cấp, mà chú trọng kỹ năng mềm, tinh thần cầu tiến và khả năng thích ứng. "Chúng tôi mong Job Link 2025 sẽ giúp DN chọn được những gương mặt thật sự sẵn sàng làm việc" - đại diện DN này kỳ vọng.

Sinh viên nhiều trường đại học tại TP HCM đang háo hức chờ đến với Job Link 2025

Theo các đơn vị tham gia gian hàng tuyển dụng tại Job Link 2025, điểm khác biệt của Job Link là người lao động (NLĐ), nhất là sinh viên, được tương tác trực tiếp với nhà tuyển dụng, qua đó hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động và định vị lại bản thân. Cũng từ đó, DN có thể tìm được đúng người cho đúng vị trí đang tuyển.

Ông Trần Nguyên Vũ, Giám đốc điều hành Công ty AE School Sài Gòn, đánh giá ngoài tuyển dụng, Job Link còn là dịp để DN quảng bá thương hiệu. "Một gian hàng được đầu tư chỉn chu, thái độ thân thiện của đội ngũ tuyển dụng và những chính sách đãi ngộ rõ ràng - tất cả đều góp phần khẳng định hình ảnh DN trên thị trường lao động. Đây là cách để thu hút người giỏi về lâu dài" - ông Vũ nói.

Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực gay gắt, việc DN chủ động tiếp cận ứng viên tại các sự kiện nghề nghiệp như Job Link 2025 là cách làm hiệu quả, thay vì chỉ ngồi chờ hồ sơ trực tuyến.

Theo đánh giá của các chuyên gia, nhu cầu tuyển dụng cuối năm 2025 của thị trường lao động đang tăng mạnh, nhất là ở các ngành dịch vụ, sản xuất, thương mại điện tử và logistics.

Đây là thời điểm các DN đẩy nhanh hoạt động kinh doanh, chuẩn bị cho mùa cao điểm Tết, đồng thời chủ động bổ sung, làm mới đội ngũ nhân sự cho năm tới.

Cơ hội đồng hành lâu dài

Bức tranh tuyển dụng những tháng cuối năm cho thấy nguồn cung lao động trẻ, có kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với công nghệ đang được săn đón mạnh mẽ. Trong đó, ngành logistics - lĩnh vực được xem là "xương sống" của chuỗi cung ứng - nổi lên với nhu cầu nhân lực tăng đều trong nhiều năm qua, đặc biệt là ở các vị trí điều phối, vận hành kho bãi, giao nhận, quản lý chuỗi cung ứng và logistics xanh.

Theo Ban Tổ chức, Job Link 2025 không chỉ là sự kiện tuyển dụng đơn thuần mà còn là nền tảng kết nối đa chiều giữa người học - NLĐ - nhà tuyển dụng - cơ quan quản lý nhà nước. Tại đây, các DN được trực tiếp giới thiệu thương hiệu tuyển dụng, phỏng vấn ứng viên tại chỗ, đồng thời tham gia các phiên tọa đàm để trao đổi về xu hướng nhân lực, kỹ năng mới và các mô hình tuyển dụng hiện đại trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, sự kiện còn có khu vực tư vấn nghề nghiệp, nơi sinh viên và NLĐ được chuyên gia hướng dẫn cách viết CV (hồ sơ ứng tuyển), rèn kỹ năng phỏng vấn, cũng như cập nhật các ngành nghề đang "khát" nhân lực. Nhiều trường đại học, trung tâm đào tạo cũng xem đây là dịp để kết nối, hợp tác với DN trong việc đào tạo và định hướng sinh viên theo nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Từ chia sẻ của DN và NLĐ, có thể thấy kỳ vọng chung là Job Link 2025 sẽ trở thành cầu nối bền vững, không chỉ giúp DN chủ động tìm người phù hợp mà còn giúp NLĐ và sinh viên tìm được hướng đi nghề nghiệp rõ ràng, ổn định trong giai đoạn thị trường việc làm đang thay đổi nhanh chóng.

Sự kiện hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian gặp gỡ năng động, cởi mở và thực chất, nơi "người cần việc" và "việc cần người" cùng tìm thấy cơ hội đồng hành lâu dài.

Mong được định hướng và có việc làm ổn định Nguyễn Hữu Phúc, sinh viên năm 4 Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho biết chuẩn bị ra trường nhưng còn băn khoăn về hướng đi nghề nghiệp. Phúc hy vọng Job Link 2025 sẽ giúp gặp được nhà tuyển dụng thực tế, hiểu rõ hơn về nhu cầu của DN để điều chỉnh kỹ năng phù hợp. Còn chị Trần Thị Thu Hương, nhân viên bán hàng tự do (phường Bình Thạnh, TP HCM), mong được tham gia Job Link 2025 để tìm được công việc ổn định, có cơ hội học hỏi và phát triển lâu dài. "Sự kiện như một cơ hội quý vì không chỉ có tuyển dụng mà còn được tư vấn nghề nghiệp, định hướng kỹ năng cho NLĐ - nhất là những trường hợp như tôi - để có việc làm, thu nhập ổn định" - chị Hương bày tỏ.

