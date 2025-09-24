HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhiều địa phương dừng các hoạt động vui chơi giải trí, cấm biển

Tr.Đức

(NLĐO)- Ứng phó với cơn bão số 9 Ragasa, nhiều địa phương đã phát đi lệnh cấm biển, dừng các hoạt động vui chơi giải trí trên biển

Ngày 24-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hải Phòng đã phát đi thông báo cấm toàn bộ tàu du lịch, tàu thuyền khai thác, đánh bắt thủy sản ra khơi; dừng hoạt động tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên biển, đảo từ 14 giờ cùng ngày.

Nhiều địa phương dừng các hoạt động vui chơi giải trí, cấm biển- Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng giúp dân neo đậu phương tiện phòng, chống bão số 9

Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng cùng UBND các địa phương ven biển khẩn trương kêu gọi tàu thuyền, lao động trên lồng bè, chòi canh vào nơi trú tránh an toàn, hoàn thành trước 18 giờ ngày 24-9. Các địa phương kiên quyết không để tàu thuyền hoạt động khi có gió mạnh, sóng lớn; trường hợp cần thiết sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Đồng thời, lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, tàu CN-09 tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng đã huy động hơn 15.400 cán bộ, chiến sĩ và 280 phương tiện sẵn sàng cơ động ứng phó.

Cũng trong ngày 24-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản thông báo tạm ngừng cấp phép tàu hoạt động trên vùng biển.

Nhiều địa phương dừng các hoạt động vui chơi giải trí, cấm biển- Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đặc khu Cô Tô hỗ trợ ngư dân phòng chống bão

Nhiều địa phương dừng các hoạt động vui chơi giải trí, cấm biển- Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đặc khu Cô Tô hỗ trợ ngư dân phòng chống bão

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi (có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 14 giờ ngày 24-9). Đồng thời, tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Thời gian tạm ngừng cấp phép tàu từ 10 giờ ngày 24-9 và sẽ kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về cơn bão số 9.

Tại Hưng Yên, trong công điện của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9 có việc sẽ cấm biển từ 12 giờ ngày 24-9.

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu, các công việc này phải hoàn thành trước 18 giờ cùng ngày.

