Nhiều doanh nghiệp chây ì đóng BHXH cho người lao động

Hơn 18 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty CP Đầu tư Dệt may Thái Bình (TP Huế), chị Đinh Thị Vẫn (SN 1993; trú tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn chưa thể chốt sổ BHXH cũng như nhận chế độ thai sản.

Từ tháng 6-2022 đến khi nghỉ việc, chị Vẫn là công nhân gấp xếp của Công ty CP Đầu tư Dệt may Thái Bình, thuộc đối tượng bắt buộc đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Vào tháng 6-2023, chị nghỉ thai sản. Sau đó, do con nhỏ nên chị xin nghỉ việc. Hoàn cảnh khó khăn, lại nuôi con nhỏ, chị nhiều lần liên hệ BHXH để giải quyết chế độ BHXH và thai sản nhưng bị từ chối do công ty nợ đóng BHXH.

Người lao động đặt câu hỏi liên quan chế độ BHXH tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ngoài Công ty CP Đầu tư Dệt may Thái Bình, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế còn có hàng loạt doanh nghiệp (DN) nợ BHXH, ảnh hưởng đến quyền lợi của rất nhiều người lao động (NLĐ) Trong đó, nhiều DN nợ đến hàng tỉ đồng. Theo thống kê của BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế, toàn tỉnh hiện có 197 đơn vị nợ BHXH. Trong đó, nợ nhiều nhất là Công ty TNHH MTV Takson Huế với 28 tháng với số tiền 10,5 tỉ đồng.

Để xử lý các đơn vị chậm đóng BHXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với BHXH tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thành lập tổ thu nợ liên ngành. Tổ này thường xuyên theo dõi, giám sát các đơn vị sử dụng lao động để hướng dẫn, đôn đốc đóng đầy đủ, đúng thời gian quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi chậm, trốn đóng. Bên cạnh đó, Thừa Thiên - Huế còn tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đóng BHXH, BHYT.