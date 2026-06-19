Nhiều hiện vật quý giá về báo chí cách mạng được trưng bày, giới thiệu

Nhiều báo xưa, hiện vật của các ký giả từng sử dụng được giới thiệu với các bạn sinh viên

Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp - Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt, phối hợp cùng với Trường Cao đẳng Phát Thanh - Truyền hình II (VOV College), tổ chức triển lãm chuyên đề báo chí xưa với tên "50 năm Thành phố mang tên Bác trong dòng chảy Báo chí cách mạng".

Những tờ báo xưa được trưng bày tại triển lãm

Mang dấu ấn lịch sử

Những hiện vật của các ký giả xưa sử dụng

Triển lãm được thực hiện nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2026) và cao điểm các hoạt động hướng tới 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026). Triển lãm kéo dài từ ngày 19-6 đến ngày 23-6.

Các ấn phẩm báo chí đặc biệt được trưng bày như Báo Nhân Dân và Báo Văn Nghệ số ra ngày 3-7-1976, ghi lại không khí chính trị – xã hội của thời điểm ngay sau khi Quốc hội khóa VI quyết nghị đổi tên Sài Gòn – Gia Định thành TP HCM, một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với thành phố và cả nước.

Ngoài các ấn phẩm báo chí có giá trị về mặt lịch sử, các hiện vật của các ký giả xưa từng sử dụng cũng được trưng bày như cặp táp, sổ tay, máy ảnh, máy đánh chữ, máy ghi âm, radio…

Những ý nghĩa đặc biệt từ triển lãm

Tiến sĩ Kim Ngọc Anh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II, cho biết: "Đối với chúng tôi, triển lãm này còn mang một ý nghĩa khác: đó là bài học trực quan cho sinh viên về mối liên hệ giữa lịch sử báo chí và nghề nghiệp mà các em đang theo đuổi. Khi đứng trước một trang báo năm 1976, các em có thể tự đặt câu hỏi: 50 năm trước, các nhà báo đi trước đã viết như thế nào để xứng đáng với thời đại của họ? và 50 năm nữa, những dòng tin, phóng sự, tập podcast, chương trình phát thanh – truyền hình của sinh viên hôm nay sẽ được thế hệ sau đọc lại, nghe lại, nhìn lại với cái nhìn nào?".

Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp trao tặng hiện vật cho trường

Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp lý giải về lịch sử của tờ báo

Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp bày tỏ mong muốn những bộ sưu tập dày công của mình về báo chí nói riêng và những chuyên đề khác quanh ký ức Sài Gòn sẽ đến được với những sinh viên, những người đam mê nghiên cứu, muốn thấy một góc của lịch sử thông qua các hiện vật xưa cũ.