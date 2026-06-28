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Thời sự

Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa chào mừng 50 năm TPHCM được mang tên Bác

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO)- Nhiều người dân khó khăn, bệnh hiểm nghèo được phường Trung Mỹ Tây, TPHCM chăm lo, hỗ trợ sửa nhà, tặng sổ BHXH tự nguyện, khám sức khỏe miễn phí...

Ngày 28-6, UBND, Ủy ban MTTQ cùng Công đoàn và các Tổ chức chính trị- xã hội phường Trung Mỹ Tây, TPHCM đã tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 1 năm thành lập phường.

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Đại biểu và người dân tham dự chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây, chia sẻ mặc dù phường mới được thành lập 1 năm, thời gian chưa dài, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

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Các hộ dân khó khăn nhận biểu trưng sổ BHXH tự nguyện và các suất chăm lo đột xuất từ Ban tổ chức

Trong thời gian tới, Đảng bộ phường Trung Mỹ Tây sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền số, đô thị văn minh, Đồng thời, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế.

Tại chương trình, ban tổ chức triển khai mô hình "Trao sổ an sinh - Gắn kết cộng đồng", trao 3 sổ BHXH tự nguyện cho lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn (thời gian hỗ trợ đóng trong 5 năm); trao 2 suất hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở (tổng trị giá hỗ trợ là 100 triệu đồng/2 căn).

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Người dân mua sắm tại gian hàng "0 đồng - Chung tay vì cộng đồng"

Bên cạnh đó, phường Trung Mỹ Tây cũng đã chăm lo đột xuất cho 7 hộ dân gặp khó khăn đột xuất trong cuộc sống do tai nạn, bệnh hiểm nghèo (5 triệu đồng/suất); trao tặng 10 phần quà (1 triệu đồng/phần) đến các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Ngoài ra, người dân tham gia chương trình còn được hòa mình vào nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa khác như: chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân; gian hàng "0 đồng - Chung tay vì cộng đồng", gian hàng cắt tóc miễn phí…

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