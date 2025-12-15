HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nhiều hoạt động tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026

Y.Anh

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 sẽ khai mạc ngày 10, 11-1

Địa điểm là tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực nhà Bát Giác và các địa điểm, tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm.

Tại buổi khai mạc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, Ban Tổ chức sẽ công bố các đối tác đồng hành; giới thiệu đơn vị, cá nhân tham gia Mạng lưới Các không gian sáng tạo Hà Nội. Hội chợ Sáng tạo cũng sẽ được khai mạc dịp này, trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm sáng tạo.

Nhân Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, các trung tâm công nghiệp văn hóa cũng sẽ được giới thiệu. Trong đó, Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua (dự kiến hình thành từ tháng 3-2026) sẽ triển khai các hoạt động sáng tạo, thí điểm kết hợp liên ngành tạo ra những sản phẩm sáng tạo. Trung tâm Công nghiệp văn hóa phường Cửa Nam (từ tháng 6-2026) sẽ thí điểm triển khai các hoạt động kết hợp liên ngành, kết nối các nhà sáng tạo quốc tế.

Nhiều hoạt động tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Lễ công bố các hoạt động tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. (Ảnh: THĂNG LONG)

Từ tháng 7-2026, TP Hà Nội sẽ công bố các không gian tiềm năng thành không gian sáng tạo, khu trung tâm công nghiệp văn hóa, khu phát triển thương mại và văn hóa. Thành phố sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế kết nối cộng đồng sáng tạo với địa phương để tổ chức các hoạt động sáng tạo.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 còn diễn ra cuộc thi "Mùa hè sáng tạo", hợp tác với các trường đại học tổ chức trại sáng tác cho sinh viên, các workshop nghệ thuật… nhằm hưởng ứng cuộc thi "Đánh thức không gian đô thị". 

Bên cạnh đó là chuỗi tọa đàm, triển lãm nghệ thuật - kiến trúc…

