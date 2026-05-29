Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TPHCM

Điểm hẹn văn hóa mới cho thiếu nhi mùa hè 2026

Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM

Ngày 29-5, Công ty CP Phát hành Sách TP HCM (FAHASA) chính thức khai trương Nhà sách FAHASA Tân Đông Hiệp tại tầng 2, Vincom Plaza Dĩ An. Điểm nhấn nổi bật của nhà sách là khu vực trải nghiệm - đọc sách được thiết kế mở, hiện đại với nhiều góc ngồi thư giãn dành cho trẻ em và phụ huynh.

Không gian này sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu tác giả, workshop sáng tạo, tô tượng, lắp ráp mô hình, trải nghiệm sản phẩm và nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi trong dịp hè.

Theo đại diện FAHASA, mô hình mới không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm sách mà còn hướng đến xây dựng điểm đến văn hóa thân thiện, nơi trẻ em có thể đọc sách, vui chơi, khám phá tri thức và lưu lại những khoảnh khắc check-in ấn tượng cùng gia đình.

Nhà sách hiện trưng bày hơn 30.000 bản sách quốc văn và ngoại văn cùng khoảng 40.000 mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, quà lưu niệm và sản phẩm văn hóa được nhập khẩu từ nhiều nhà xuất bản, thương hiệu trong và ngoài nước.

Trong dịp hè năm nay, FAHASA đặc biệt đầu tư nhiều khu vực trưng bày chuyên đề phục vụ thiếu nhi và học sinh như: "Em yêu Sử Việt", "Kỹ năng sống cho trẻ", "Bé học quản lý tiền", "Thế giới Sticker dán hình", "Cùng bé ôn hè"… góp phần tạo nên không gian sách sinh động cho nhiều độ tuổi.

Nhiều bộ sách và boxset nổi tiếng cũng được giới thiệu tại nhà sách như: Nguyễn Nhật Ánh, Harry Potter, Naruto, Magic Kaito, Assassination Classroom, Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh hay Cây cam ngọt của tôi. Đây đều là những đầu sách được đông đảo bạn trẻ và gia đình yêu thích trong thời gian gần đây.

Chuỗi hoạt động nổi bật của FAHASA

Song song với việc khai trương nhà sách mới, FAHASA cũng khởi động chuỗi hoạt động hè 2026 trên toàn hệ thống với chủ đề "FAHASA - Điểm hẹn mùa hè", kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9-2026. Hàng loạt chương trình giao lưu, hội sách, workshop sáng tạo và sự kiện trải nghiệm sẽ được tổ chức liên tục tại nhiều nhà sách trên toàn quốc.

Nổi bật trong số đó là chương trình giao lưu – ký tặng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; chuỗi sự kiện Manga Fest 2026 dành cho cộng đồng yêu thích văn hóa Nhật Bản; các hoạt động cosplay, check-in, trải nghiệm figure và đồ chơi sưu tầm; workshop sáng tạo mô hình dành cho thiếu nhi và giới trẻ.

Đặc biệt, sự kiện ra mắt bộ sưu tập Pokémon mới dự kiến diễn ra vào ngày 25-6 tại Nhà sách FAHASA Tân Định được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo các em nhỏ và gia đình tham gia với nhiều hoạt động giao lưu mascot Pikachu, mini game và quà tặng hấp dẫn.

Nhân dịp khai trương Nhà sách FAHASA Tân Đông Hiệp, từ ngày 22 đến 31-5-2026, khách hàng sẽ được hưởng nhiều chương trình ưu đãi giảm giá từ 10% đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm sách, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em và quà lưu niệm. Khách mua hàng từ 300.000 đồng còn nhận được quà tặng hấp dẫn.

FAHASA còn triển khai nhiều chương trình cộng đồng trong mùa hè năm nay. Doanh nghiệp dự kiến trao tặng 50 tủ sách cho các trường học trên cả nước với tổng kinh phí khoảng 4 tỉ đồng, đồng thời tặng hàng ngàn phần quà, tập vở và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.