HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TPHCM

Thùy Trang

(NLĐO) - Nhà sách FAHASA Tân Đông Hiệp vừa khai trương tại Vincom Plaza Dĩ An là điểm hẹn văn hóa, vui chơi và check-in mới dành cho thiếu nhi mùa hè này.

Điểm hẹn văn hóa mới cho thiếu nhi mùa hè 2026

Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM - Ảnh 1.

Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM

Ngày 29-5, Công ty CP Phát hành Sách TP HCM (FAHASA) chính thức khai trương Nhà sách FAHASA Tân Đông Hiệp tại tầng 2, Vincom Plaza Dĩ An. Điểm nhấn nổi bật của nhà sách là khu vực trải nghiệm - đọc sách được thiết kế mở, hiện đại với nhiều góc ngồi thư giãn dành cho trẻ em và phụ huynh.

Không gian này sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu tác giả, workshop sáng tạo, tô tượng, lắp ráp mô hình, trải nghiệm sản phẩm và nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi trong dịp hè.

Theo đại diện FAHASA, mô hình mới không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm sách mà còn hướng đến xây dựng điểm đến văn hóa thân thiện, nơi trẻ em có thể đọc sách, vui chơi, khám phá tri thức và lưu lại những khoảnh khắc check-in ấn tượng cùng gia đình.

Nhà sách hiện trưng bày hơn 30.000 bản sách quốc văn và ngoại văn cùng khoảng 40.000 mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, quà lưu niệm và sản phẩm văn hóa được nhập khẩu từ nhiều nhà xuất bản, thương hiệu trong và ngoài nước.

Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM - Ảnh 2.
Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM - Ảnh 3.
Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM - Ảnh 4.
Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM - Ảnh 5.
Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM - Ảnh 6.
Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM - Ảnh 7.
Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM - Ảnh 8.
Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM - Ảnh 9.
Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM - Ảnh 10.
Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM - Ảnh 11.
Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM - Ảnh 12.

Điểm check in thú vị cho thiếu nhi, học sinh trong mùa hè 2026

Trong dịp hè năm nay, FAHASA đặc biệt đầu tư nhiều khu vực trưng bày chuyên đề phục vụ thiếu nhi và học sinh như: "Em yêu Sử Việt", "Kỹ năng sống cho trẻ", "Bé học quản lý tiền", "Thế giới Sticker dán hình", "Cùng bé ôn hè"… góp phần tạo nên không gian sách sinh động cho nhiều độ tuổi.

Nhiều bộ sách và boxset nổi tiếng cũng được giới thiệu tại nhà sách như: Nguyễn Nhật Ánh, Harry Potter, Naruto, Magic Kaito, Assassination Classroom, Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh hay Cây cam ngọt của tôi. Đây đều là những đầu sách được đông đảo bạn trẻ và gia đình yêu thích trong thời gian gần đây.

Chuỗi hoạt động nổi bật của FAHASA

Song song với việc khai trương nhà sách mới, FAHASA cũng khởi động chuỗi hoạt động hè 2026 trên toàn hệ thống với chủ đề "FAHASA - Điểm hẹn mùa hè", kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9-2026. Hàng loạt chương trình giao lưu, hội sách, workshop sáng tạo và sự kiện trải nghiệm sẽ được tổ chức liên tục tại nhiều nhà sách trên toàn quốc.

Thêm điểm check-in mùa hè cho thiếu nhi tại TP.HCM - Ảnh 13.

Nhà sách FAHASA Tân Đông Hiệp vừa khai trương tại Vincom Plaza Dĩ An là điểm hẹn văn hóa, vui chơi và check-in mới dành cho thiếu nhi mùa hè này.

Nổi bật trong số đó là chương trình giao lưu – ký tặng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; chuỗi sự kiện Manga Fest 2026 dành cho cộng đồng yêu thích văn hóa Nhật Bản; các hoạt động cosplay, check-in, trải nghiệm figure và đồ chơi sưu tầm; workshop sáng tạo mô hình dành cho thiếu nhi và giới trẻ.

Đặc biệt, sự kiện ra mắt bộ sưu tập Pokémon mới dự kiến diễn ra vào ngày 25-6 tại Nhà sách FAHASA Tân Định được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo các em nhỏ và gia đình tham gia với nhiều hoạt động giao lưu mascot Pikachu, mini game và quà tặng hấp dẫn.

Nhân dịp khai trương Nhà sách FAHASA Tân Đông Hiệp, từ ngày 22 đến 31-5-2026, khách hàng sẽ được hưởng nhiều chương trình ưu đãi giảm giá từ 10% đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm sách, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em và quà lưu niệm. Khách mua hàng từ 300.000 đồng còn nhận được quà tặng hấp dẫn.

FAHASA còn triển khai nhiều chương trình cộng đồng trong mùa hè năm nay. Doanh nghiệp dự kiến trao tặng 50 tủ sách cho các trường học trên cả nước với tổng kinh phí khoảng 4 tỉ đồng, đồng thời tặng hàng ngàn phần quà, tập vở và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo FAHASA, chuỗi hoạt động hè 2026 là một phần trong chiến lược xây dựng nhà sách trở thành không gian trải nghiệm văn hóa hiện đại, góp phần lan tỏa thói quen đọc sách và tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em, học sinh và các gia đình.

Tin liên quan

Tết Bazaar 2026 - điểm "check in" thú vị giữa trung tâm

Tết Bazaar 2026 - điểm "check in" thú vị giữa trung tâm

(NLĐO) - Tết Bazaar 2026 ở Union Square (TP HCM) là điểm đến dành cho những ai muốn cảm nhận không khí Tết theo cách mới mẻ, ngay tại trung tâm thành phố.

Miền Tây quá tuyệt qua góc nhìn của Vlogger Quan Không Gờ

(NLĐO) - "Life in Vietnam's Mekong Delta" - series YouTube của Vlogger Quan Không Gờ khiến khán giả ngỡ ngàng.

Dùng AI để đưa hình ảnh áo dài Việt Nam đến gần giới trẻ

(NLĐO) - "Áo dài Việt Nam" với hướng tiếp cận gây chú ý: sử dụng ca sĩ AI và công nghệ hình ảnh AI để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam theo ngôn ngữ hiện đại.

check in điểm check in Fahasa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo