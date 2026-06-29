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Lao động

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đoàn viên, lao động phường Tây Thạnh

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO)- 78 gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu và 6 người con hiếu thảo được tuyên dương tại Ngày hội "Gia đình hạnh phúc – Thành phố văn minh"

Ngày 29-6, Trạm Y tế, Công đoàn phường Tây Thạnh phối hợp cùng Công ty TNHH Pearltone Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông nâng cao kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu bia, phòng chống ma túy và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người lao động.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đoàn viên, lao động phường Tây Thạnh - Ảnh 1.

Đòn viên, lao động phường Tây Thạnh, TPHCM tham gia Ngày hội "Gia đình hạnh phúc – Thành phố văn minh"

Tại chương trình, công nhân, lao động tham gia đã được phổ biến các vấn đề về phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia; nhận biết các loại ma túy, sự nguy hại và các biện pháp phòng tránh trong cộng đồng, nơi làm việc; được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và xây dựng lối sống lành mạnh…

Trước đó, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026), Công đoàn phường Tây Thạnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Ngày hội "Gia đình hạnh phúc – Thành phố văn minh" năm 2026.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đoàn viên, lao động phường Tây Thạnh - Ảnh 2.
Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đoàn viên, lao động phường Tây Thạnh - Ảnh 3.
Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đoàn viên, lao động phường Tây Thạnh - Ảnh 4.
Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đoàn viên, lao động phường Tây Thạnh - Ảnh 5.
Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đoàn viên, lao động phường Tây Thạnh - Ảnh 6.

Hình ảnh một số hoạt động tại Ngày hội "Gia đình hạnh phúc – Thành phố văn minh" phường Tây Thạnh, TPHCM

Ngày hội diễn ra với các hoạt động phong phú như: Hội thi nấu ăn "Bữa cơm cuối tuần – Vị ngon của yêu thương"; Hội thi "Xây dựng công trình sạch, xanh, thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư"; Hội thi thi văn nghệ, tìm hiểu lịch sử; giao lưu với các nhân chứng lịch sử với chủ đề "Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác – Vững bước cùng tương lai"; tuyên truyền phòng- chống ma túy, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tư vấn vay vốn CEP, cắt tóc miễn phí...

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đoàn viên, lao động phường Tây Thạnh - Ảnh 7.

Người lao động nhận quà chăm lo từ LĐLĐ TPHCM

Trong khuôn khổ ngày hội, Công đoàn phường Phú Thạnh đã tổ chức chương trình "Công đoàn xanh – đồng hành cùng hàng Việt" với các hoạt hoạt động: trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch, đạt chuẩn OCOP; tổ chức không gian giới thiệu cây xanh văn phòng giúp làm xanh hóa không gian sống và nơi làm việc; phát động phong trào thi đua "Vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp", qua đó tuyên truyền đoàn viên, lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

Tại Ngày hội "Gia đình hạnh phúc – Thành phố văn minh", ban tổ chức cũng đã tuyên dương 78 gương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu" và 6 gương "Người con hiếu thảo" năm 2026. Đồng thời, LĐLĐ TP HCM đã chăm lo cho 17 trường hợp đoàn viên, lao động bị tai nạn lao động với tổng số tiền 19 triệu đồng.

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