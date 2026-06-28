Công đoàn phường An Đông ra mắt 2 công trình ý nghĩa

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) và kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2026), ngày 28-6, Công đoàn phường An Đông, TPHCM phối hợp Đoàn Thanh niên phường đồng loạt ra mắt hai công trình ý nghĩa. Đó là "Sắc hoa Công đoàn" và "Trạm thông tin số" tại Trường THCS Kim Đồng, Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt, Trường Mầm non Sơn Ca và Trường Mầm non 9.

Đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ, đoàn viên thanh niên cùng cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường đồng loạt tham gia triển khai công trình “Sắc hoa Công đoàn”

Hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, CNVC-LĐ, đoàn viên thanh niên, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn.

Trong đó, công trình "Sắc hoa Công đoàn" tập trung cải tạo khuôn viên, bổ sung bồn hoa, cây xanh và chỉnh trang cảnh quan tại các trường học.

Những mảng xanh được vun trồng không chỉ tạo môi trường học tập, làm việc xanh - sạch - đẹp, thân thiện mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh cùng chung tay gìn giữ cảnh quan sư phạm.

“Trạm thông tin số” được lắp đặt tại các trường học giúp cán bộ, giáo viên, phụ huynh và người dân dễ dàng tra cứu thông tin, thủ tục hành chính và tiện ích công trực tuyến qua mã QR, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong môi trường giáo dục và địa phương

Song song đó, công trình "Trạm thông tin số" được lắp đặt tại các trường nhằm hỗ trợ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và người dân dễ dàng tra cứu thông tin thông qua mã QR. Từ dịch vụ Công trực tuyến, thủ tục hành chính đến thông tin tuyên truyền và nhiều tiện ích số khác đều được tích hợp, giúp việc tiếp cận thông tin trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của nhà trường và chính quyền địa phương.

Bà Bùi Thị Bích Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông, Chủ tịch Công đoàn phường - cho biết việc triển khai đồng loạt hai công trình là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn, đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch -đẹp".

Theo Chủ tịch Công đoàn phường, hai công trình được lựa chọn từ nhu cầu thực tế của các trường học. Một mặt tạo thêm không gian xanh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện; mặt khác, hỗ trợ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và người dân tiếp cận nhanh các tiện ích số, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ Công trực tuyến và ứng dụng Công nghệ trong đời sống.

"Thông qua những hoạt động thiết thực này, chúng tôi mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích ứng dụng Công nghệ số trong cộng đồng, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên Công đoàn, đoàn viên thanh niên trong xây dựng phường An Đông ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại" - bà Bùi Thị Bích Hồng nhấn mạnh.

Sôi nổi hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam Trước đó một ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông phối hợp UBND phường tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh và lan tỏa thông điệp "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng". Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam tại phường An Đông thu hút đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức và người dân tham gia Tham gia chương trình, Công đoàn phường An Đông tuyên dương 15 gia đình đoàn viên tiêu biểu năm 2026 vì có nhiều đóng góp trong phong trào Công đoàn và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, đoàn viên Công đoàn còn tích cực hưởng ứng Hội thi ảnh đẹp gia đình và Hội thi nấu ăn với chủ đề "Bữa cơm gia đình Việt kết nối yêu thương". Hội thi nấu ăn thu hút 34 đội đến từ các khu phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường. Bằng sự khéo léo, sáng tạo, các đội thi đã chế biến những mâm cơm gia đình bảo đảm dinh dưỡng, đậm đà bản sắc ẩm thực Việt, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, yêu thương, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Chung cuộc, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội có phần thi xuất sắc, ghi nhận sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần gắn kết của các đơn vị tham gia. Ban tổ chức trao giải cho các đội thi có phần thể hiện ấn tượng, lan tỏa thông điệp về bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương Chuỗi hoạt động không chỉ tạo sân chơi giao lưu, gắn kết giữa đoàn viên Công đoàn, cán bộ, Công chức, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn mà còn góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình và giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt trong đời sống hiện đại.



