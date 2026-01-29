Nhiều hoạt động ý nghĩa tại phường Bình Dương, TPHCM

Ngày 29-1, phường Bình Dương, TPHCM đã tổ chức Lễ khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phú Chánh 25, khu phố Phú Bưng.

Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mang ý nghĩa thiết thực trong phát triển hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phú Chánh 25, khu phố Phú Bưng có tổng vốn hơn 13,6 tỉ đồng

Công trình xây dựng mương thoát nước và nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường Phú Chánh 25, phường Bình Dương do UBND phường làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, được triển khai trong giai đoạn 2024–2026.

Công trình có chiều dài gần 1,3 km, mặt đường rộng 5 m, nền đường 7 m, có hệ thống mương thoát nước dọc và cống thoát nước ngang bằng bê tông cốt thép. Tổng mức đầu tư hơn 13,6 tỉ đồng.

Tuyến đường Phú Chánh 25 sau khi được nâng cấp, mở rộng đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, tăng cường khả năng thoát nước, giảm ngập cục bộ, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, từng bước làm thay đổi diện mạo khu dân cư theo hướng văn minh, khang trang.

Lãnh đạo phường Bình Dương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và chúc mừng đảng viên, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Chiều cùng ngày, phường Bình Dương đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng- mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Dịp này, Thành ủy TPHCM đã trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 3 đảng viên trên địa bàn phường; Đảng ủy phường cũng đã tặng giấy khen cho đảng viên, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.