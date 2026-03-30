Nhiều người điều khiển xe máy ở TPHCM bị xử phạt do ngại đi đường vòng

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, tình trạng đi ngược chiều trên quốc lộ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Xe máy đi ngược chiều trên quốc lộ bị xử lý.

Hiện Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) đang đảm trách 2 tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua TPHCM (gồm Quốc lộ 1 và Quốc lộ 22) với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.

Cảnh sát cho biết vẫn còn tình trạng một số người dân điều khiển xe máy đi ngược chiều tại các điểm mở dải phân cách, đường nhánh đấu nối vào quốc lộ nhằm rút ngắn quãng đường di chuyển.

Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm do tốc độ lưu thông cao, mật độ phương tiện lớn, dễ xảy ra va chạm trực diện, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Trước thực trạng trên, Đội CSGT An Sương đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi "đi ngược chiều" trên các tuyến đường đơn vị đảm trách, trong đó tập trung xử lý trên các tuyến quốc lộ, xem đây là một trong những chuyên đề trọng tâm để tập trung xử lý, góp phần chuyển hóa địa bàn, giảm tai nạn giao thông.

Trong 3 tháng đầu năm, đơn vị đã xử lý 247 trường hợp người điều khiển xe máy đi ngược chiều trên các tuyến đường có biển báo cấm đi ngược chiều. Lý do phổ biến được người dân trình bày là do ngại đi đường vòng, đi ngược chiều để tránh mất thời gian.