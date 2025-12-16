Nhiều nơi siết chặt an ninh

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp vào chiều 15-12, sau vụ xả súng vào đám đông tham dự Lễ hội Hanukkah tại bãi biển Bondi ở TP Sydney trước đó một ngày. Tại cuộc họp, các thủ hiến và bộ trưởng đã nhất trí tăng cường quy định về sở hữu súng, theo đài ABC.

Các biện pháp được đề xuất bao gồm đẩy nhanh việc thành lập hệ thống đăng ký vũ khí quốc gia, giới hạn số lượng súng mà một người có thể sở hữu, siết chặt các loại vũ khí được phép sử dụng, yêu cầu người sở hữu súng phải có quốc tịch Úc, xem xét cấp quyền cho các cơ quan liên quan truy cập thông tin tình báo tội phạm cần thiết khi cấp phép sử dụng vũ khí…

Chính phủ liên bang cũng nghiên cứu các biện pháp hạn chế tiềm năng đối với việc nhập khẩu súng, bao gồm công nghệ in 3D, công nghệ mới và thiết bị súng có khả năng chứa lượng lớn đạn dược.

Cảnh sát thiết lập hàng rào phong tỏa tại hiện trường vụ xả súng ở bãi biển Bondi, TP Sydney - Úc ngày 15-12. Ảnh: AP

Theo đài Al Jazeera và trang Times of Israel, an ninh đối với lễ Hanukkah đã được siết chặt trên toàn thế giới. Cảnh sát TP Berlin - Đức cho biết họ đang tăng cường tuần tra xung quanh khu vực cổng Brandenburg, nơi một cây đèn Menorah điện lớn được thắp sáng để đánh dấu đêm đầu tiên của lễ Hanukkah.

Đèn Menorah là chân đèn linh thiêng của Do Thái giáo, còn lễ Hanukkah (còn gọi là lễ Ánh Sáng) là một lễ hội quan trọng, kỷ niệm chiến thắng của người Do Thái.

Thị trưởng TP New York - Mỹ, ông Eric Adams, viết trên mạng xã hội X rằng lực lượng bảo vệ bổ sung đang được triển khai cho các lễ kỷ niệm Hanukkah và các giáo đường Do Thái.

Tương tự là tại thủ đô London - Anh. Trước đó, tại giáo đường Do Thái chính ở TP Warsaw - Ba Lan, lực lượng an ninh có vũ trang đã được tăng gấp đôi cho sự kiện tối 14-12 (giờ địa phương).

Người phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez cũng cho biết đã yêu cầu tăng cường an ninh quanh các địa điểm tôn giáo của người Do Thái trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 22-12.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh quốc gia Israel cảnh báo về các vụ bắt chước hành động khủng bố vừa qua, khuyến nghị người Israel ở nước ngoài tránh xa các cuộc tụ tập không an toàn. Ngoài ra, một nhóm tổ chức an ninh Do Thái của Mỹ đã ban hành hướng dẫn cập nhật các sự kiện Hanukkah sau vụ xả súng ở Sydney.

Cảnh sát Mỹ cũng đang nỗ lực truy bắt nghi phạm xả súng tại Đại học Brown ở bang Rhode Island ngày 13-12, khiến 2 người chết và 9 người bị thương, sau khi nghi phạm duy nhất được thả ngày 14-12 vì không có căn cứ để tiếp tục giam giữ - theo AP.