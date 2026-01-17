Nhiều tay vợt quốc gia quy tụ ở Giải cầu lông Hải Yến 2025

VCK Giải cầu lông Hải Yến 2025 diễn ra trong 3 ngày từ 16 đến 18-1 tại sân cầu lông TheB (TP HCM). Đây là một trong những sân chơi cầu lông phong trào quy mô lớn, có tính chuyên môn và tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay đã chính thức khại mạc sáng 17-1.

Vòng chung kết 2025 có tổng giá trị giải thưởng hơn 400 triệu đồng, do Tổng trọng tài Nguyễn Quang Kiều Khuyên trực tiếp điều hành chuyên môn. Giải còn thu hút sự góp mặt của nhiều tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu quốc gia như Phạm Hồng Nam, Đinh Phương Hồng, Lương Tuấn Huy, Nguyễn Xuân Mạnh, Vũ Thị Chinh… cùng các KOLs, TikToker và những vận động viên phong trào xuất sắc ở nhiều nhóm tuổi.

Tiếp nối thành công các mùa giải trước, vòng chung kết năm nay quy tụ hơn 800 vận động viên đến từ 90 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh, với hơn 1.000 lượt đăng ký thi đấu. Quy mô ấn tượng này tiếp tục khẳng định sức hút của Giải cầu lông Hải Yến đối với cộng đồng cầu lông phong trào, không chỉ tại khu vực phía Nam mà trên phạm vi cả nước.

Giải đấu quy tụ 800 VĐV, gồm nhiều tay vợt chuyên nghiệp quốc gia

Giải đấu được tổ chức theo hệ thống thường niên gồm 3 vòng loại và 1 vòng chung kết. Để góp mặt ở vòng đấu cuối cùng, vận động viên phải đạt tối thiểu 1.360 điểm thông qua các giải vòng loại trong năm 2025, căn cứ theo bảng xếp hạng do BTC xây dựng. Cách làm này góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo động lực thi đấu xuyên suốt mùa giải.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác tổ chức. Từ năm 2026, giải đấu triển khai lộ trình chuẩn hóa và hiện đại hóa, phối hợp đội ngũ chuyên môn nhằm tối ưu các khâu bốc thăm, chia bảng, sắp xếp lịch thi đấu và cập nhật kết quả theo thời gian thực. Việc số hóa dữ liệu không chỉ nâng cao tính minh bạch, chính xác trong điều hành giải mà còn tạo nền tảng cho công tác thống kê, đánh giá trình độ vận động viên, hướng tới phát triển phong trào cầu lông bền vững.

Giải còn được xây dựng với mục tiêu thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, kết nối và nâng tầm các vận động viên phong trào tiềm năng, đồng thời kiến tạo một sân chơi lành mạnh, quy mô và chuyên nghiệp cho cộng đồng yêu thích cầu lông.

Chia sẻ về giải đấu, ông Nguyễn Phước Bảo Trí - Trưởng ban tổ chức cho biết: "Chúng tôi mong muốn giải đấu không chỉ là một giải đấu đơn thuần, mà sẽ trở thành nền tảng kết nối, khơi dậy đam mê và góp phần xây dựng cộng đồng cầu lông phong trào ngày càng chuyên nghiệp, bền vững tại Việt Nam".