Hy vọng mới của đôi nam cầu lông Việt Nam

Sau chức vô địch đôi nam lịch sử tại Giải Cầu lông Vietnam International Challenge 2025 (Hà Nội) - danh hiệu đôi nam đầu tiên của Việt Nam, Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh (cùng sinh năm 2003, tại Lâm Đồng) tiếp tục viết nên dấu mốc mới. Cặp đôi hạng 96 thế giới vào đến tứ kết đôi nam Vietnam Open 2025.

Trong suốt lịch sử từ khi giải Vietnam Open ra đời vào năm 1996 tại TP HCM, chưa từng có đôi nam Việt Nam góp mặt ở tứ kết. Đặc biệt, trước giải, cặp Đình Hoàng - Đình Mạnh không được đánh giá cao khi rơi vào nhánh đấu có hạt giống số 1 và số 6. Tuy vậy, bộ đôi này đã xuất sắc vượt qua đôi Singapore ở vòng 1 trong 3 ván, sau đó đánh bại hạt giống số 6 của Đài Bắc Trung Hoa trong trận đấu kịch tính với tỉ số sít sao 22-20, 24-22.

Bước vào tứ kết, khi hạt giống số 1 bất ngờ bị loại, Hoàng - Mạnh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên kỳ tích khi chỉ gặp cặp Đài Bắc Trung Hoa có thứ hạng thấp hơn. Nhưng sau khi kéo cuộc chiến sang set 3, họ không thể duy trì thế trận và chấp nhận dừng bước.

Dẫu vậy, thành tích này vẫn mang ý nghĩa rất lớn với bộ môn cầu lông nói chung và nội dung đôi nam nói riêng. Trước đó, những dấu ấn hiếm hoi của cầu lông Việt Nam ở nội dung đôi tại giải quốc tế cao cấp này là rất ít. Chỉ có đôi nữ Trần Thị Thanh Thảo - Lê Thị Mai Anh vào đến bán kết năm 2007 và đôi nam nữ Hồ Văn Lợi - Nguyễn Thị Thanh Tiền vào đến bán kết giải 1996 trong gần 20 năm trở lại.

Đình Hoàng (trái) và Đình Mạnh tạo dấu mốc cho cầu lông nội dung đôi nam tại Giải Vietnam Open 2025

Chia sẻ tại giải, Đình Hoàng thừa nhận: "Trình độ của chúng em mới chỉ ở đẳng cấp International Challenge và International Series, trong khi Vietnam Open thuộc hệ thống Super 100 của BWF - Liên đoàn Cầu lông thế giới. Nhưng khi đã tham gia thì chúng em luôn cống hiến cho khán giả những đường cầu hay". Đình Mạnh thì thẳng thắn bày tỏ: "Chúng tôi cần phải thi đấu nhiều hơn, cọ xát nhiều hơn để nâng cao trình độ".

Đình Hoàng và Đình Mạnh được gọi lên tuyển trẻ Việt Nam năm 2014. Sau khi giành HCV Giải Các cây vợt xuất sắc toàn quốc 2020, họ vươn lên vị trí số 1 đôi nam Việt Nam từ năm 2024 cho đến nay.

Hiện tại, cặp đôi này đặt mục tiêu thi đấu tốt ở SEA Games 2025 tại Thái Lan, xa hơn là hướng đến top 50 thế giới để giành suất dự Olympic 2028.