Nhiều tỉnh, thành góp ý cho TPHCM xây dựng Luật đô thị đặc biệt

Sáng 10-6, UBND TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long về dự thảo Dự án Luật đô thị đặc biệt.

Hội nghị do ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì.

Hướng đến thực chất, hiệu quả trong liên kết vùng

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh sự phát triển của TPHCM trong thời gian qua không tách rời với sự phát triển chung của các địa phương liên kết, gắn bó trong khu vực Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chào mừng tại hội nghị

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết TPHCM nhận thức việc xây dựng Luật đô thị đặc biệt không chỉ tạo cơ chế, chính sách, điều kiện, khung pháp lý để riêng thành phố phát triển. Theo đó, Luật đô thị đặc biệt được xây dựng nhằm giúp TPHCM cùng các địa phương khác phát huy vai trò liên kết vùng, kiến tạo mô hình quản trị. Luật cũng giúp sự gắn kết, liên kết vùng trở nên thực chất, hiệu quả, từ đó, đóng góp cho sự phát triển mạnh mẽ của TPHCM, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả đất nước trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, Trung ương, TPHCM cũng như các địa phương khác đã triển khai nhiều phương thức, cách làm, mô hình trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên kết vùng.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các cơ chế, điều kiện pháp lý, chính sách đâu đó cũng tạo những điểm nghẽn, vướng mắc, khó khăn cho các địa phương.

TPHCM kỳ vọng Luật đô thị đặc biệt lần này sẽ tạo cơ chế, điều kiện thúc đẩy thành phố và các địa phương khác trong quá trình liên kết vùng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ mong muốn đại diện lãnh đạo các địa phương quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến nhằm giúp thành phố hoàn tốt nhất dự thảo Luật đô thị đặc biệt, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới.

"Với tinh thần rất khẩn trương, TPHCM đã nỗ lực cùng các cơ quan, địa phương xây dựng dự thảo Luật đô thị đặc biệt. Thành phố kỳ vọng Luật đô thị đặc biệt không chỉ là cơ chế, điều kiện để thành phố có thể tăng tốc phát triển mà là cơ chế, điều kiện, khung pháp lý để thành phố cùng với các địa phương trong khu vực, các địa phương lân cận xung quanh, trong vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long cùng nhau thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội" – ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Đồng Nai đặc biệt quan tâm Luật đô thị đặc biệt

Tham gia góp ý tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đồng Nai Phạm Tuấn Anh cho biết hiện nay Đồng Nai là địa phương có rất nhiều thay đổi và cũng đang xây dựng cơ chế đặc thù, nỗ lực tạo ra những kết nối chặt chẽ với TPHCM. Do đó, những cơ chế, chính sách được đưa ra trong Luật đô thị đặc biệt cũng là nội dung địa phương này đặc biệt quan tâm.

Ông Phạm Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị

Theo ông Phạm Tuấn Anh, việc ban hành Luật đô thị đặc biệt trong thời điểm này vô cùng cần thiết, quan trọng không chỉ đối với TPHCM mà đối với cả vùng Đông Nam Bộ.

"Mặc dù Đồng Nai chưa phải là đô thị đặc biệt nhưng nếu dự thảo Luật đô thị đặc biệt được thông qua, chắc chắn Đồng Nai cũng sẽ được hưởng những lợi ích nhất định từ Luật này, nhất là trong việc triển khai những dự án liên kết vùng" - ông Phạm Tuấn Anh nói. Vị này cũng nhận xét các chính sách đưa ra ở dự thảo Luật đô thị đặc biệt rất hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của TPHCM cũng như vùng Đông Nam Bộ.

Đề xuất có Hội đồng điều phối vùng đô thị đặc biệt

Ông Trần Khánh Trình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ nêu tại dự thảo Luật đô thị đặc biệt, Điều 38, khoản 3 quy định việc liên kết phát triển vùng đô thị đặc biệt phải bảo đảm nguyên tắc đồng thuận, công khai, minh bạch. Cạnh đó, thực hiện phối hợp, liên kết phát triển thông qua chương trình, kế hoạch, dự án liên kết phát triển vùng đô thị đặc biệt. Với điều 39, UBND Đô thị đặc biệt, các địa phương tham gia dự án thống nhất lựa chọn một UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long về dự thảo Dự án Luật đô thị đặc biệt

Từ dẫn chứng, ông Trần Khánh Trình đề xuất bổ sung cơ chế thành lập Hội đồng điều phối vùng đô thị đặc biệt. Hội đồng này sẽ có thẩm quyền ra quyết định trong một số trường hợp có một hoặc một số địa phương chưa đưa ra thống nhất chung.

Cũng liên quan đến liên kết vùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ đề nghị bổ sung dự án liên kết chiến lược TPHCM - Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm hành lang logistics, đường thủy nội địa, đường sắt TPHCM - Cần Thơ, hệ thống cấp nước sạch liên vùng và những dự án liên quan tới chống biến đổi khí hậu.

Vĩnh Long luôn ủng hộ TPHCM

Theo ông Nguyễn Trúc Sơn, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Luật đô thị đặc biệt không chỉ có ý nghĩa đối với TPHCM, vùng TPHCM mà còn có ý nghĩa đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

"Tôi cho rằng TP HCM đủ cơ sở để tự tin trình Quốc hội dự thảo Luật đô thị đặc biệt. Tôi cũng là đại biểu Quốc hội của Vĩnh Long, cũng rất tán thành và sẽ cùng với các đại biểu của tỉnh luôn ủng hộ TPHCM, như trước đây đã từng ủng hộ TP HCM tại Nghị quyết 98, Nghị quyết 260 của Quốc hội" – ông Nguyễn Trúc Sơn khẳng định.

Ông Nguyễn Trúc Sơn góp ý cho dự thảo Luật đô thị đặc biệt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết qua nghiên cứu, dự thảo Luật đô thị đặc biệt tương đối bao quát, đầy đủ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Luật đô thị đặc biệt phải có tính ổn định, lâu dài. Do đó, đại biểu này góp ý cần thiết kế thêm những điều khoản để khi luật của Trung ương và Luật đô thị đặc biệt chưa thống nhất thì TPHCM được phép áp dụng Luật đô thị đặc biệt.

Cạnh đó, khi thực tiễn có những thay đổi, cần giao thẩm quyền cho HĐND TPHCM là nơi chịu trách nhiệm chính trong giám sát, điều chỉnh, bổ sung nhằm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật đô thị đặc biệt.