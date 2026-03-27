Nhiều trường ĐH chung tay xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi phường Tân Hưng

Tối 26-3, Đoàn Thanh niên phường Tân Hưng (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản TPHCM (26.3.1931-26.3.2026).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tuyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Hưng, nhấn mạnh trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên luôn là lực lượng xung kích đi đầu.

Tổ khúc nghệ thuật "Tự hào 95 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" là điểm nhấn ấn tượng tại buổi lễ

Bên cạnh việc biểu dương các thành tích xuất sắc trong năm qua, lãnh đạo phường Tân Hưng đề nghị Đoàn phường phấn đấu quyết liệt hơn trong việc đổi mới phương thức hoạt động. Cụ thể, Đoàn phường là cầu nối giúp thanh niên tiếp cận với các cơ hội khởi nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn "thật tâm, nhiệt huyết, trách nhiệm".

"Mỗi đoàn viên phải trở thành một chiến sĩ trên mặt trận công nghệ, tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào "bình dân học vụ số" để thích ứng với xã hội hiện đại" - ông Tuyền nhấn mạnh.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Trường ĐH Tài chính – Maketing, Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM), Khoa học Tự nhiên (ĐHQG), Sư phạm TPHCM, Văn Hiến cùng một số doanh nghiệp đã hỗ trợ công trình sân chơi, hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi trên địa bàn phường; tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Dịp này, Đoàn Báo Người Lao Động cũng phối hợp trao tặng 200 lá cờ thực hiện tuyến đường cờ Tổ quốc.

Đoàn trường ĐH ở TPHCM hỗ trợ công trình sân chơi và các hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Tân Hưng

Đoàn phường Tân Hưng tổ chức trao tặng những phần quà đến các đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Các cán bộ đoàn đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Tân Hưng năm 2026 nhận giấy khen tại buổi lễ

Tại chương trình, ông Lê Đức Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Tân Hưng - gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị đồng hành, chung tay chăm sóc đời sống của thanh thiếu niên phường, đồng thời nhấn mạnh những mục tiêu phấn đấu của đoàn phường cần cố gắng trong thời gian tới.



