Quốc tế

Tổng thống Donald Trump thăm đền Thiên Đàn và thông điệp từ Trung Quốc

Thu Hương

(NLĐO) - Ngày 14-5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến tham quan tại đền Thiên Đàn, thủ đô Bắc Kinh.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi hai nhà lãnh đạo kết thúc cuộc hội đàm cấp cao nhằm thảo luận về một loạt vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương.

Việc lựa chọn đền Thiên Đàn làm điểm dừng chân cho nhà lãnh đạo Mỹ không đơn thuần là tham quan di tích, mà mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc của nước chủ nhà.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình thăm đền Thiên Đàn sau cuộc hội đàm. Clip: Fox News.

Quần thể di sản thế giới này được xây dựng từ thế kỷ XV, vốn là nơi các hoàng đế xưa thực hiện nghi lễ tế trời để cầu mong thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa.

Tại đây, ông Donald Trump đã được nhà lãnh đạo Trung Quốc trực tiếp giới thiệu về lịch sử lâu đời của di tích. Đứng cạnh ông Tập Cận Bình, ông Donald Trump chia sẻ: "Thật tuyệt vời. Một địa điểm khó tin. Trung Quốc thật đẹp!".

Chủ tịch Tập Cận Bình cùng Tổng thống Donald Trump tham quan Thiên Đàn, một trong những di tích lịch sử và kiến trúc mang tính biểu tượng nhất ở Bắc Kinh. Clip: X @nicksortor.

Theo giới phân tích, các địa danh trong lịch trình ngoại giao của Bắc Kinh luôn chứa đựng những thông điệp ẩn ý.

Nếu Đại Lễ đường Nhân dân, nơi tổ chức lễ đón chính thức vào sáng cùng ngày, đại diện cho quyền lực nhà nước hiện đại, thì đền Thiên Đàn lại đại diện cho chiều sâu văn minh lâu đời của Trung Quốc.

Qua đó, Bắc Kinh muốn nhấn mạnh các chủ đề về tính liên tục và ổn định toàn cầu, đồng thời truyền tải thông điệp chiến lược về sự phát triển bền vững của quốc gia này trước những biến động chính trị tại Washington.

Thông điệp ngoại giao từ chuyến thăm các di tích lịch sử của Tổng thống Trump tại Bắc Kinh - Ảnh 1.
Thông điệp ngoại giao từ chuyến thăm các di tích lịch sử của Tổng thống Trump tại Bắc Kinh - Ảnh 2.
Thông điệp ngoại giao từ chuyến thăm các di tích lịch sử của Tổng thống Trump tại Bắc Kinh - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc tham quan đền Thiên Đàn tại thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, sau khi kết thúc chuyến tham quan đền Thiên Đàn, Tổng thống Mỹ đã trở về khách sạn nghỉ ngơi trước khi quay lại Đại Lễ đường Nhân dân vào tối muộn ngày 14-5 để dự quốc yến do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì.

(NLĐO) - Chính quyền ông Donald Trump sẽ thúc giục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế các hành động của Iran ở vịnh Ba Tư.

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump đã mời một số CEO từ những công ty lớn nhất nước Mỹ như Tesla, Apple và Boeing tháp tùng trong chuyến thăm Trung Quốc.

(NLĐO) - Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy siêu tàu dầu Yuan Hua Hu của Trung Quốc có thể đã qua được eo biển Hormuz, tiến vào vịnh Ba Tư.

