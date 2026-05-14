Quốc tế

“Thông điệp ngầm” khi nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc đối mặt

Hải Hưng

(NLĐO) - Từng bước đi, dáng đứng, cái vỗ lưng hay ánh mắt nhìn giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều mang thông điệp riêng.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh không chỉ được quan sát qua phát ngôn chính thức hay nghi thức ngoại giao mà còn ở cả ngôn ngữ cơ thể.

Chia sẻ với báo New York Post, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Lillian Glass nhận xét nhà lãnh đạo Mỹ bước vào cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc với phong thái tự tin rõ rệt.

Bà cho rằng Tổng thống Donald Trump không hề tỏ ra bị lấn át trước Chủ tịch Tập Cận Bình, dù đây cuộc thượng đỉnh có tính chất đặc biệt quan trọng giữa 2 cường quốc hàng đầu thế giới.

“Thông điệp ngầm” khi nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đối mặt - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump sải bước cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14-5. Ảnh: AP

Chuyên gia Glass mô tả chủ nhân Nhà Trắng với dáng đứng thẳng, bước đi chắc chắn, thần thái tập trung "tạo cảm giác đang chủ động nắm bắt không gian xung quanh". Bà ví hình ảnh đó giống "sư tử" hoặc "chim công" đang phô bày sức mạnh.

Trong lễ đón trang trọng tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump nhiều lần vỗ lưng Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Mỹ đứng gần nhà lãnh đạo Trung Quốc và trao đổi trong bầu không khí khá thân thiện.

Chuyên gia Glass nhận định những cái vỗ lưng đó "vừa thể hiện quyền lực, vừa mang sắc thái thiện chí".

Nói cách khác, đây không phải kiểu tiếp xúc xã giao đơn thuần. Khi một nhà lãnh đạo chủ động vỗ lưng người đối diện trong không gian ngoại giao cấp cao, hành động ấy có thể được hiểu như cách khẳng định vị thế.

“Thông điệp ngầm” khi nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đối mặt - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump dẫn đầu phái đoàn Mỹ được chào đón tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 14-5. Ảnh: AP

Khi đi kèm nụ cười, khoảng cách gần và phản ứng tích cực từ phía bên kia, nó cũng cho thấy sự thoải mái nhất định giữa hai người.

Điều khiến tình huống thêm đáng chú ý là Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có cử chỉ đáp lại. Theo quan sát của bà Glass, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng vỗ lưng nhà lãnh đạo Mỹ, cho thấy sự tương tác không diễn ra một chiều.

Chuyên gia Glass nhận định giữa hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ có sự "kết nối qua lại", thay vì chỉ mình Tổng thống Donald Trump chủ động. 

Một chi tiết khác được nhấn mạnh là hai nhà lãnh đạo bước đi khá đồng nhịp. Trong ngôn ngữ cơ thể, việc hai người đi cùng tốc độ, cùng nhịp và giữ khoảng cách gần thường được xem như "dấu hiệu của sự tương đồng hoặc mong muốn thể hiện sự đồng thuận". Bà Glass cho rằng hình ảnh đó cho thấy hai bên "khá cùng tần số" trong khoảnh khắc xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, chính sự giao thoa giữa quyền lực và thân thiện mới là điểm làm nên sức hút của cuộc gặp.

Tổng thống Donald Trump không chọn cách lùi lại để giữ khoảng cách nghi lễ, cũng không tạo ra hình ảnh đối đầu lạnh lùng. 

Chuyên gia Glass cũng chú ý đến thể lực của nhà lãnh đạo Mỹ trong buổi lễ. Bà cho rằng việc Tổng thống Donald Trump di chuyển với nhịp tốt, bước lên các bậc thềm lớn của Đại lễ đường Nhân dân và giữ dáng đi thẳng cho thấy ông xuất hiện trong trạng thái khỏe khoắn, qua đó phản bác những nghi ngại về sức khỏe.

Chuyên gia Glass còn nhận xét về khoảnh khắc ông Tập bắt tay các thành viên phái đoàn Mỹ. Theo bà, nhà lãnh đạo Trung Quốc dường như có sự chú ý đặc biệt đối với Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller so với một số quan chức khác.

“Thông điệp ngầm” khi nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đối mặt - Ảnh 4.

Ảnh bìa báo New York Post ngày 14-5.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

