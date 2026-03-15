Nhờ đâu Viettel vượt Starlink của Elon Musk, trở thành thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Chỉ số sức mạnh thương hiệu của Viettel xếp hạng AAA+, mức cao nhất của Brand Finance, nhờ danh tiếng, độ tin cậy, mức độ yêu thích.

Theo báo cáo Brand Finance Telecoms 150 năm 2026, Tập đoàn Viettel đã vươn lên vị trí thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới, vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong ngành, trong đó có dịch vụ internet vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk.

Bảng xếp hạng của Brand Finance cho thấy Viettel đạt Chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index – BSI) 89,9/100 điểm, tương ứng mức xếp hạng AAA+, mức cao nhất trong hệ thống đánh giá của tổ chức này.

Theo Brand Finance, Viettel đạt điểm số cao ở nhiều tiêu chí quan trọng như danh tiếng thương hiệu, độ tin cậy, mức độ yêu thích, khả năng khách hàng ưu tiên lựa chọn và mức độ sẵn sàng giới thiệu cho người khác. Những yếu tố này cho thấy thương hiệu không chỉ được người dùng trong nước tin tưởng mà còn tạo được sự gắn kết mạnh mẽ với khách hàng.

Viettel vượt Starlink trở thành thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 1.

Viettel là thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới Nguồn: Brand Finance

Những tên tuổi hàng đầu thế giới

Trong nhóm các thương hiệu viễn thông có sức mạnh thương hiệu cao nhất cùng Viettel còn có Proximus (Bỉ), Turkcell (Thổ Nhĩ Kỳ), Elisa (Phần Lan) và Globe Telecom (Philippines). Đây đều là những nhà mạng lớn tại thị trường nội địa, nổi bật với các dịch vụ di động, internet băng rộng và chiến lược chuyển đổi số.

Một cái tên đáng chú ý khác trong bảng xếp hạng là Starlink, dịch vụ internet vệ tinh thuộc SpaceX của tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk. Dù gây nhiều chú ý trên thị trường toàn cầu thời gian qua, đây mới là lần đầu Starlink lọt vào bảng xếp hạng các thương hiệu viễn thông giá trị của Brand Finance.

Theo báo cáo, giá trị thương hiệu của Starlink tăng hơn gấp đôi, đạt 5,2 tỉ USD, nhờ sự gia tăng nhanh chóng về số lượng thuê bao. Trong năm 2025, dịch vụ này đã tăng thêm khoảng 4,6 triệu người dùng, nâng tổng số thuê bao toàn cầu lên hơn 9 triệu.

Xét về giá trị thương hiệu tuyệt đối, Deutsche Telekom tiếp tục giữ vị trí thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới. Từ năm 2020 đến nay, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp này đã tăng hơn 141%, đạt 96,2 tỉ USD vào năm 2026.

Trong bảng xếp hạng 500 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu, Deutsche Telekom đứng thứ 11 và là thương hiệu châu Âu duy nhất lọt vào top 20, qua đó trở thành thương hiệu doanh nghiệp giá trị nhất châu Âu.

Deutsche Telekom là tập đoàn viễn thông tích hợp hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Đức, phục vụ hơn 261 triệu khách hàng di động, hơn 25 triệu đường dây mạng cố định và hơn 22 triệu thuê bao băng rộng, hoạt động tại hơn 50 quốc gia. Tập đoàn cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet băng rộng, truyền hình qua internet cho khách hàng cá nhân, đồng thời cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin – truyền thông (ICT) cho doanh nghiệp và tổ chức.

Ở lĩnh vực hạ tầng viễn thông, Huawei tiếp tục dẫn đầu với giá trị thương hiệu khoảng 35,1 tỉ USD. Cisco đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các thương hiệu hạ tầng viễn thông giá trị nhất, trong khi Qualcomm xếp thứ ba với giá trị thương hiệu 8,7 tỉ USD.

Viettel vượt Starlink trở thành thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 4.

Tốc độ 5G của Viettel Nguồn: VNNIC

Việc Viettel vươn lên vị trí dẫn đầu thế giới được đánh giá đến từ nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng hạ tầng viễn thông tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Theo số liệu tốc độ internet 5G mới nhất tính đến tháng 2-2026 từ công cụ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC – Bộ Khoa học và Công nghệ), mạng 5G Viettel đang có tốc độ nhanh nhất tại Việt Nam, đạt khoảng 575 Mbps. Với mức tốc độ này, người dùng có thể tải một bộ phim 4K dung lượng khoảng 10GB chỉ trong 2–3 phút, hoặc tải tệp dữ liệu 1GB trong khoảng 10–20 giây trong điều kiện mạng ổn định.

Viettel cũng đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng internet quốc gia. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã lắp đặt và phát sóng 23.500 trạm 5G, nâng tổng số trạm 5G đang vận hành lên hơn 30.000 trạm. Hạ tầng này giúp phủ sóng 5G tới khoảng 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc.

Nhờ sự mở rộng hạ tầng viễn thông, tốc độ internet cố định tại Việt Nam cũng được cải thiện đáng kể. Theo bảng xếp hạng Speedtest Global Index của Ookla tháng 1/2026, tốc độ internet băng rộng cố định của Việt Nam đạt khoảng 284,99 Mbps, đưa Việt Nam lên thứ 10 thế giới về tốc độ truy cập.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, từng cho biết doanh nghiệp đang tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng mở rộng hạ tầng 5G trên toàn quốc. "Viettel nhận thấy trách nhiệm của mình và dồn mọi nguồn lực để triển khai rộng khắp hạ tầng mạng 5G. Đây là nền tảng công nghệ quan trọng để phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong quá trình chuyển đổi số" - ông Thắng chia sẻ.

