Nhờ nhân viên ngân hàng tinh ý, cụ bà không bị mất 80 triệu đồng

Công an phường Bình Tây, TPHCM vừa kịp ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, trưa 21-1, bà N.T.C (74 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đến chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) ở đường Tháp Mười, phường Bình Tây yêu cầu thực hiện giao dịch chuyển 80 triệu đồng.
Thấy bà C. có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động báo lực lượng chức năng.
Sau khi đến ngân hàng, Công an phường Bình Tây ghi nhận bà C. bị một người lừa đảo yêu cầu chuyển tiền để "thông quan hàng được chuyển từ nước ngoài về".
Nhờ đuợc cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời, bà C. đã không bị mất 80 triệu đồng.
