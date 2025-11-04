Nhóm "cắt cửa” trộm hàng trăm điện thoại, xe máy: Phức tạp phần bồi thường

TAND TP HCM vừa công bố bản án sơ thẩm đối với phần trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự liên quan đến đường dây trộm cắp và tiêu thụ tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng xảy ra tại tỉnh Bình Dương năm 2022.



Chuyên "cắt cửa" cửa hàng, nhà dân

Theo hồ sơ, trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 5-2022, nhóm bị cáo Bùi Văn B. (SN 1984), Hồ Văn H. (SN 1994), Hoàng Mạnh V. (SN 1998) và Phan Văn N. (SN 1992, cùng quê Hà Tĩnh) đã thực hiện hàng loạt vụ trộm tại các cửa hàng điện thoại và nhà dân ở tỉnh Bình Dương (cũ).

Nhóm này hoạt động có tổ chức, chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi. Trước mỗi vụ, các bị cáo đều đi khảo sát địa điểm từ một đến hai ngày để nắm rõ lối ra vào, vị trí camera, ổ khóa và cách bố trí tài sản. Các đối tượng mang theo đầy đủ dụng cụ như kìm cắt thép, thanh sắt hình chữ T, dùi sắt, bao tay, khăn bịt mặt, bình xịt hơi cay, phân công vai trò rõ ràng: người thực hiện, người cảnh giới, người vận chuyển và người tiêu thụ.

Các bị cáo thời điểm bị bắt - Ảnh: Công an

Sau khi trộm, nhóm cất giấu tài sản ở bãi đất trống rồi mới mang về phòng trọ phân loại, bán lại cho đầu mối quen với giá thấp nhằm tránh bị phát hiện. Các đối tượng thường thuê taxi hoặc mượn xe không rõ biển số để di chuyển, xóa dấu vết truy vết phương tiện.

Chỉ trong hơn một tháng, chúng đã gây ra 4 vụ trộm lớn nhỏ, chiếm đoạt hơn 1,07 tỉ đồng.

Vụ thứ nhất (ngày 31-3-2022): Phá cửa hàng điện thoại của anh Trương Khắc T., trộm hơn 140 điện thoại di động và 10 triệu đồng, tổng trị giá hơn 733 triệu đồng. Vụ thứ hai (ngày 12-5-2022): Trộm 2 xe máy của bà Nguyễn Thị D., trị giá 66 triệu đồng. Vụ thứ ba (ngày 15-5-2022): Trộm 1 xe máy của bà Nguyễn Như Ý, trị giá 40,8 triệu đồng. Vụ thứ tư (ngày 17-5-2022): Đột nhập cửa hàng của anh Phạm Xuân T., lấy 55 điện thoại và 3 triệu đồng, tổng thiệt hại hơn 228 triệu đồng.

Số điện thoại trộm được, nhóm B. bán cho Lê Minh Đ. (SN 1993, quê Thanh Hóa) với giá 45 triệu đồng, sau đó Đ. bán lại cho Cao Thị Hồng T. (SN 1997, quê Quảng Ngãi) với giá 50 triệu đồng. Một phần tài sản được cơ quan điều tra thu hồi.

Tháng 3-2024, TAND tỉnh Bình Dương (nay là TAND TP HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên các bị cáo mức án từ 3 đến 16 năm tù về các tội "Trộm cắp tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Sau đó, bị cáo Cao Thị Hồng T. kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Lê Minh Đ. kháng cáo xin giảm án và phản đối việc phải liên đới bồi thường cho bị hại Trương Khắc T.

Tháng 7-2024, TAND cấp cao tại TP HCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM) xử phúc thẩm, giữ nguyên phần hình phạt nhưng hủy phần dân sự, giao hồ sơ cho TAND TP HCM xét xử lại.

Tòa tuyên còn phải bồi thường hơn 800 triệu đồng

Tại phiên sơ thẩm lần 2, TAND TP HCM tuyên, Bùi Văn B. và Hồ Văn H. phải liên đới bồi thường cho các bị hại: Bà Nguyễn Thị D.: 66 triệu đồng (2 xe máy); Bà Nguyễn Như Ý: 40,8 triệu đồng (1 xe máy); Anh Trương Khắc T.: 677,35 triệu đồng (thiệt hại từ vụ trộm 140 điện thoại; trong đó các bị cáo đã nộp lại 55,8 triệu đồng tiền bán điện thoại).

Các bị cáo Bùi Văn B., Hồ Văn H. và Hoàng Mạnh V. có trách nhiệm tiếp tục bồi thường cho anh Phạm Xuân T. số tiền 19,7 triệu đồng.

Trường hợp chậm thi hành án, các bị cáo phải trả thêm tiền lãi theo khoản 2, điều 468 Bộ Luật Dân sự.

Ngoài ra, tòa xác định Lê Minh Đ. và Cao Thị Hồng T. không trực tiếp tham gia chiếm đoạt nên không phải bồi thường. Tuy nhiên, Đ. phải nộp lại 5 triệu đồng thu lợi bất chính; còn B. và H. phải nộp lại 45 triệu đồng – số tiền bán điện thoại, để tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Các bị cáo cũng phải nộp hơn 36 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.