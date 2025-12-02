Nhóm đặc biệt được chăm sóc sức khỏe miễn phí ở TPHCM là những ai?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhóm đặc biệt được chăm sóc sức khỏe miễn phí ở TPHCM là những ai?

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)-Chính sách dành cho nhóm những người này bao gồm khám sức khỏe định kỳ chuyên sâu, chi phí điều trị, nghỉ dưỡng…

HĐND TPHCM vừa có đề cương chi tiết về việc ban hành nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với người có công, nhân sĩ, trí thức, cán bộ và một số đối tượng tiêu biểu khác trên địa bàn.

Theo đề cương, nghị quyết này sẽ được thực hiện theo danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương của hệ thống chính trị TPHCM do Ban Thường vụ Thành ủy quy định, được xếp thành 4 nhóm.

Ai là đối tượng đặc biệt được chăm sóc sức khỏe ở TPHCM? - Ảnh 1.

TPHCM có 4 nhóm đối tượng được chăm sóc sức khỏe đặc biệt

Nhóm 1 gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhóm 2 là cán bộ đương chức; nhóm 3 là cán bộ nguyên chức và nhóm 4 là các đối tượng khác.

Đáng lưu ý, trong nhóm 4 có văn nghệ sĩ, trí thức đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển TPHCM nhưng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đưa vào danh sách tiêu biểu hoặc là những trường hợp đặc biệt khó khăn do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xem xét, đề nghị. Nhóm 4 còn có các thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân; thầy thuốc ưu tú, nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú…

Chính sách chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng đặc biệt của TPHCM bao gồm khám sức khỏe định kỳ chuyên sâu, chi phí điều trị, nghỉ dưỡng…

Người thuộc nhóm 1 và 2 sẽ được khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ có tầm soát chuyên sâu 1 lần/năm và tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm mùa hằng năm. Người thuộc nhóm 3 được hỗ trợ chi phí thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Cả 4 nhóm sẽ được hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả trong phạm vi được hưởng của BHYT khi khám chữa bệnh (bao gồm cả điều trị nội trú) đúng tuyến, đúng quy định tại các cơ sở y tế được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ...


Tin liên quan

Dinh dưỡng cho bệnh nhân là "vũ khí" hồi phục sức khỏe

Dinh dưỡng cho bệnh nhân là "vũ khí" hồi phục sức khỏe

(NLĐO) - Dinh dưỡng lâm sàng là “vũ khí” điều trị, giúp bệnh nhân, đặc biệt trẻ em, người già và người bệnh nặng, hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian điều trị.

Đề xuất hơn 125.000 tỉ đồng cho công tác chăm sóc sức khỏe, dân số giai đoạn 2026-2035

(NLĐO) - Chính phủ đề xuất hơn 125.000 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số, phát triển giai đoạn 2026-2035

Công ty có bắt buộc khám sức khỏe cho người lao động hay không?

(NLĐO)- Khám sức khỏe định kỳ là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp, nếu vi phạm, công ty sẽ bị xử phạt hành chính.

khám sức khỏe chăm sóc sức khỏe người có công lấy ý kiến cán bộ lão thành cách mạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo