Nhóm đặc biệt được chăm sóc sức khỏe miễn phí ở TPHCM là những ai?

HĐND TPHCM vừa có đề cương chi tiết về việc ban hành nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với người có công, nhân sĩ, trí thức, cán bộ và một số đối tượng tiêu biểu khác trên địa bàn.

Theo đề cương, nghị quyết này sẽ được thực hiện theo danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương của hệ thống chính trị TPHCM do Ban Thường vụ Thành ủy quy định, được xếp thành 4 nhóm.

TPHCM có 4 nhóm đối tượng được chăm sóc sức khỏe đặc biệt

Nhóm 1 gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhóm 2 là cán bộ đương chức; nhóm 3 là cán bộ nguyên chức và nhóm 4 là các đối tượng khác.

Đáng lưu ý, trong nhóm 4 có văn nghệ sĩ, trí thức đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển TPHCM nhưng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đưa vào danh sách tiêu biểu hoặc là những trường hợp đặc biệt khó khăn do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xem xét, đề nghị. Nhóm 4 còn có các thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân; thầy thuốc ưu tú, nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú…

Chính sách chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng đặc biệt của TPHCM bao gồm khám sức khỏe định kỳ chuyên sâu, chi phí điều trị, nghỉ dưỡng…

Người thuộc nhóm 1 và 2 sẽ được khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ có tầm soát chuyên sâu 1 lần/năm và tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm mùa hằng năm. Người thuộc nhóm 3 được hỗ trợ chi phí thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Cả 4 nhóm sẽ được hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả trong phạm vi được hưởng của BHYT khi khám chữa bệnh (bao gồm cả điều trị nội trú) đúng tuyến, đúng quy định tại các cơ sở y tế được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ...



