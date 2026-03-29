Văn hóa - Văn nghệ

Nhóm hát TDB VÀ WHITE HEART: Từ hạt đắng đến giai điệu ngọt ngào

THANH HIỆP

Người trẻ đã viết tiếp câu chuyện cà phê - trà Việt nhằm quảng bá sản phẩm Việt bằng âm nhạc

Tối 4-4, tại Trung tâm Thương mại Gigamall (phường Hiệp Bình, TP HCM), trong khuôn khổ Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức, chương trình "Gala Âm nhạc và cà phê" hứa hẹn sẽ mang đến một không gian trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi hương vị cà phê - trà Việt hòa quyện cùng nghệ thuật âm nhạc đương đại, với sự góp mặt của 2 nhóm hát TDB và White Heart.

Định vị bản sắc riêng

Không phải những bản hit thị trường, cũng không chạy theo trào lưu ngắn hạn, các nhóm hát trẻ như TDB và White Heart đã chọn một con đường khó hơn: viết nhạc từ đời sống văn hóa Việt - từ cà phê và trà Việt. Đó là lựa chọn mang tính bản sắc.

Nhóm hát TDB VÀ WHITE HEART: Từ hạt đắng đến giai điệu ngọt ngào - Ảnh 1.

Nhóm hát TDB VÀ WHITE HEART: Từ hạt đắng đến giai điệu ngọt ngào - Ảnh 2.

Nhóm hát TDB VÀ WHITE HEART: Từ hạt đắng đến giai điệu ngọt ngào - Ảnh 3.

Nhóm hát TDB VÀ WHITE HEART: Từ hạt đắng đến giai điệu ngọt ngào - Ảnh 4.

Nhóm hát TDB VÀ WHITE HEART: Từ hạt đắng đến giai điệu ngọt ngào - Ảnh 5.

Nhóm hát TDB VÀ WHITE HEART: Từ hạt đắng đến giai điệu ngọt ngào - Ảnh 6.

Nhóm hát TDB VÀ WHITE HEART: Từ hạt đắng đến giai điệu ngọt ngào - Ảnh 7.

Nhóm hát TDB VÀ WHITE HEART: Từ hạt đắng đến giai điệu ngọt ngào - Ảnh 8.

Nhóm hát TDB VÀ WHITE HEART: Từ hạt đắng đến giai điệu ngọt ngào - Ảnh 9.

Từ trên xuống: Các văn nghệ sĩ trẻ - ca nhạc sĩ Châu Nhật Tín, nhạc sĩ Huy Trương, nhạc sĩ Văn Hậu, ca sĩ La Trần Đức Thiện, ca sĩ Hoàng Trung Anh, ca sĩ Thu Thảo, ca sĩ Yến Nhi, ca sĩ Vương Quỳnh Anh, ca sĩ Yến Phương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Những ca khúc như "Chút đắng trong vị ngọt", "Trà và cà phê", "Tình yêu dành cho ly cà phê", "Cà phê cùng nắng", "Góc phố màu cà phê"... không đơn thuần là những bài hát đang thu hút khán giả trẻ, mà là cách những người trẻ đã đưa trải nghiệm thưởng thức thành cảm xúc âm nhạc.

Nhạc sĩ Văn Hậu bày tỏ: "Vị đắng của cà phê đã trở thành chất liệu nghệ thuật. Ở đó, ly cà phê buổi sáng hay chén trà chiều được nâng lên thành ký ức, thành câu chuyện, thành nhịp sống. Đây là lần thứ 4 chúng tôi góp mặt tại chương trình "Gala Âm nhạc và cà phê" do Báo Người Lao Động tổ chức".

Thay cho những giai điệu ngẫu hứng, các sáng tác năm nay được các thành viên của nhóm TDB và White Heart đầu tư chỉn chu về cấu trúc, ca từ và cả phong cách trình diễn. Các ca sĩ trẻ đã dành nhiều tháng tập dượt, chỉnh sửa từng chi tiết, để mỗi tiết mục khi cất lên có chiều sâu cảm xúc.

Nhạc sĩ Huy Trương chia sẻ: "Chúng tôi không vay mượn cảm xúc. Các ca khúc đều bắt đầu từ trải nghiệm thật - uống cà phê, trà và trò chuyện, suy tư. Chính sự chân thành này đã tạo nên sức sống cho âm nhạc".

Ca sĩ - nhạc sĩ Châu Nhật Tín nhìn nhận: "Sáng tác về trà, cà phê không đơn giản. Đây là đề tài gần gũi nhưng dễ rơi vào lối mòn. Chúng tôi đã tìm được cách kể riêng, ca từ nhẹ nhàng, tinh tế và có màu sắc cá nhân thông qua những kỷ niệm của các thành viên trong nhóm TDB".

Cơ hội quảng bá sáng tác

Không gian mở tại Trung tâm Thương mại Gigamall tối 4-4 hứa hẹn xóa nhòa khoảng cách giữa ca sĩ và khán giả. Ngoài sự góp mặt các ca sĩ trẻ của nhóm TDB như: Châu Nhật Tín, Hoàng Trung Anh, Huy Trương, Văn Hậu, La Trần Đức Thiện, "Gala Âm nhạc và cà phê" còn có sự hiện diện của nhóm White Heart với các thành viên Yến Phương, Thu Thảo, Vương Quỳnh Anh, Yến Nhi.

Khách mời của "Gala Âm nhạc và cà phê" là ca sĩ Ngọc Ánh và Quang Đại. Trong đó, ca sĩ Quang Đại đã sáng tác bài hát "Cà phê cùng nắng" và sẽ song ca với ca sĩ Thu Thảo. "Gala Âm nhạc và cà phê" còn có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ: NSND Phượng Loan, NSƯT Vũ Luân, ca sĩ Đông Quân, Nguyễn Phi Hùng, Phương Anh, S.T Sơn Thạch, Dương Quốc Hưng, Dora Mai, Minh Huy, Phạm Quỳnh Anh, Di Oanh, Phạm Anh Tuấn, nhóm Vstar…

Ca sĩ Thu Thảo thông tin: "Tham gia chương trình giao lưu âm nhạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 4-4, chúng tôi không đứng trên sân khấu mà hát giữa khán giả trẻ để cùng trò chuyện, chia sẻ về quá trình sáng tác, về những lần thử nghiệm khi đưa cà phê, trà Việt vào sáng tác. Về cảm giác khi lần đầu đưa một ca khúc mới ra công chúng".

Ca sĩ Yến Phương bộc bạch: "Có những đêm chúng tôi tập đến khuya, chỉ để tìm đúng một cảm xúc cho bài hát". Trong khi đó, La Trần Đức Thiện tâm sự: "Viết về cà phê Việt là cách chúng tôi kể câu chuyện của chính mình, những người trẻ đang sống, làm việc và lớn lên cùng nhịp sống của thành phố. Cảm ơn cầu nối ý nghĩa của Báo Người Lao Động thông qua Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 năm 2026, "Gala Âm nhạc và cà phê" đã cho chúng tôi cơ hội quảng bá sáng tác của mình".

Điểm nhấn của "Gala Âm nhạc và cà phê" còn là sự góp mặt của ca sĩ Y Dzăng Arul với 2 ca khúc: "Ly cà phê Ban Mê" và "Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột" do nhạc sĩ Nguyễn Cường sáng tác. Trong đêm nhạc ý nghĩa này, nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng sẽ trò chuyện với khán giả những ca khúc ông đã viết về cà phê.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM, cho biết: "Tôi đánh giá cao ý tưởng tổ chức đêm "Gala Âm nhạc và cà phê" của Báo Người Lao Động, bởi điều này góp phần thúc đẩy âm nhạc đi vào đời sống, tôn vinh giá trị lao động với những sản phẩm gắn với văn hóa".

Đối thoại với thời gian

Nhóm hát TDB cho hay cà phê và âm nhạc như 2 dạng tồn tại song hành: một bên là giá trị hiện hữu - có thể chạm, có thể nếm; một bên là giá trị tinh thần - vô hình nhưng bền bỉ. Một thứ mang giá trị hiện hữu, thứ kia mang giá trị tinh thần…, hòa quyện vào nhau.

Có ý kiến cho rằng văn hóa không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở những gì con người giữ lại sau khi trải nghiệm. Có những điều trong cuộc sống, dù ta muốn níu giữ đến đâu cũng nhạt nhòa theo thời gian. Nhưng cà phê và âm nhạc thì khác. Một hương thơm, một giai điệu có thể đưa ta quay về những khoảnh khắc cũ… Một ly cà phê buổi sáng có thể kéo ta về một cuộc gặp đã xa. Một giai điệu bất chợt có thể mở lại cả một vùng ký ức tưởng đã ngủ quên. Ở tầng sâu hơn, đó là cách con người đối thoại với thời gian. 

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận định: "Từ tâm hồn và nhiệt huyết của người trẻ, cùng tình yêu dành cho văn hóa dân tộc, những giai điệu mang đậm hương sắc Việt đã được chắt lọc và thăng hoa. Cảm ơn Báo Người Lao Động đã tạo sân chơi âm nhạc ý nghĩa, giúp kết nối sáng tạo nghệ thuật với những sản phẩm góp phần làm giàu du lịch và thúc đẩy công nghiệp văn hóa".


Ca sĩ Y DZĂNG ARUL - Giọng hát mang hơi thở đại ngàn

Ca sĩ Y DZĂNG ARUL - Giọng hát mang hơi thở đại ngàn

