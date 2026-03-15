Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ Y DZĂNG ARUL - Giọng hát mang hơi thở đại ngàn

THANH HIỆP

Y Dzăng Arul là một trong những giọng ca mang đậm dấu ấn Tây Nguyên trên sân khấu ca nhạc Việt

Nhận lời tham gia "Gala Âm nhạc và cà phê" trong khuôn khổ Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 4 và 5-4 tại Trung tâm Thương mại Gigamall (TP HCM), giọng ca được công chúng yêu mến cho biết anh xem đây là một dịp đặc biệt để mang âm nhạc của núi rừng đến gần hơn với khán giả thành phố.

Tinh thần âm nhạc Tây Nguyên

Y Dzăng Arul sở hữu giọng ca khàn ấm, đầy nội lực và giàu cảm xúc. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất đỏ bazan, âm nhạc với anh bắt đầu từ những câu hát dân gian của người Êđê, từ tiếng chiêng vang trong các lễ hội truyền thống. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi Y Dzăng Arul mang đậm màu sắc cao nguyên như "Giấc mơ Chapi", "Ly cà phê Ban Mê" và nhiều sáng tác về núi rừng Tây Nguyên. Giọng hát của anh khi bùng nổ mạnh mẽ, khi lắng lại trầm sâu, như nhịp thở của đại ngàn.

Ca sĩ Y DZĂNG ARUL - Giọng hát mang hơi thở đại ngàn - Ảnh 1.

Ca sĩ Y Dzăng Arul. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhiều khán giả nhận xét rằng khi Y Dzăng Arul cất tiếng hát, họ không chỉ nghe âm nhạc mà còn cảm nhận được cả một không gian văn hóa phía sau mỗi giai điệu. Ca sĩ Y Dzăng Arul xuất hiện khá thường xuyên trên nhiều sân khấu ở các tỉnh, thành trong cả nước. Từ những chương trình nghệ thuật phục vụ khán giả địa phương đến các sự kiện văn hóa lớn, anh đều mang theo tinh thần âm nhạc Tây Nguyên.

Y Dzăng Arul cho biết mỗi chuyến lưu diễn là một trải nghiệm đáng nhớ. "Đến nhiều nơi, gặp nhiều khán giả khác nhau, có những người ở miền Bắc hay miền Tây chưa từng đến Tây Nguyên, nhưng khi nghe những bài hát về cao nguyên, họ rất xúc động. Điều đó khiến tôi càng trân trọng công việc của mình hơn" - anh tâm sự.

Lan tỏa giá trị văn hóa cà phê và trà Việt

Trong không gian của "Gala Âm nhạc và cà phê" năm nay, nơi hương cà phê sẽ hòa quyện cùng âm nhạc, giọng hát Y Dzăng Arul mang đến một màu sắc riêng - màu sắc của núi rừng Tây Nguyên, sẽ là thông điệp đẹp nhất trong chương trình nghệ thuật nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026.

"Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" do Báo Người Lao Động tổ chức rất hay và ý nghĩa. Thông qua cuộc thi, mọi người có thể chia sẻ kỷ niệm của mình với cà phê và trà. Những bài viết ấy sẽ trở thành những ký ức đẹp và đáng nhớ, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cà phê và trà Việt không chỉ trong nước mà còn ra cả thế giới" - Y Dzăng Arul nói.

Ca sĩ Y Dzăng Arul bày tỏ sự kính trọng với nhạc sĩ Nguyễn Cường - người kể chuyện Tây Nguyên bằng âm nhạc. "Với tôi, nhạc sĩ Nguyễn Cường là người kể câu chuyện Tây Nguyên bằng âm nhạc rất đặc biệt. Những ca khúc của ông về cà phê, về núi rừng, con người đại ngàn đã truyền cảm hứng cho nhiều ca sĩ. Khi hát những ca khúc ấy, tôi cảm thấy mình như đang cất lên tiếng nói của vùng đất nơi mình sinh ra" - Y Dzăng Arul trải lòng.

Những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường đã góp phần đưa hình ảnh Tây Nguyên đến gần hơn với công chúng cả nước. Dự kiến, tại "Gala Âm nhạc và cà phê" trong chuỗi hoạt động của Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức, sẽ có bất ngờ thú vị là sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Tình cảm khán giả là món quà vô giá

Năm nay, khi cả nước hướng tới ngày bầu cử - một sự kiện lớn của đời sống chính trị và xã hội, Y Dzăng Arul cũng chia sẻ niềm tự hào của mình. Anh bộc bạch: "Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ngày hội lớn của đất nước. Tôi cảm thấy rất tự hào về một Việt Nam tự lực, tự cường, đang vươn mình trong kỷ nguyên mới. Là một người con của Tây Nguyên, tôi rất hạnh phúc khi được đóng góp tiếng hát của mình để kể câu chuyện về con người Việt Nam, về những vùng đất giàu bản sắc để lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước".

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của mình, Y Dzăng Arul cho biết điều anh trân quý nhất chính là tình cảm mà khán giả dành tặng. "Tôi đi hát ở nhiều nơi, từ các lễ hội văn hóa đến những chương trình giao lưu với sinh viên tại các trường đại học trên cả nước. Mỗi lần bước lên sân khấu, nhìn khán giả lắng nghe, cổ vũ, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Đó là động lực để tôi tiếp tục con đường âm nhạc".

Ca sĩ Y Dzăng Arul cho biết năm 2026 anh đang ấp ủ những dự án âm nhạc mang màu sắc Tây Nguyên, đồng thời tìm cách làm mới cách thể hiện để giọng hát của mình luôn gần gũi với khán giả trẻ.

Chia sẻ về mái ấm của mình, Y Dzăng Arul tiết lộ: "Tôi đang có một cuộc sống gia đình bình yên và hạnh phúc. Gia đình nhỏ của tôi là điểm tựa rất lớn. Trở về nhà sau mỗi chuyến đi diễn, tôi cảm thấy mình được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục làm nghề. Có được sự bình yên đó, tôi càng muốn cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc". 

Giữa nhịp sống đô thị náo nhiệt, tiếng hát của Y Dzăng Arul như một làn gió từ đại ngàn thổi về, nhắc nhớ rằng trong mỗi tách cà phê Việt vẫn có bóng dáng của đất đỏ, của nắng gió, của những con người gắn bó với vùng đất cao nguyên. Khi Y Dzăng Arul cất tiếng hát trên sân khấu lễ hội, khán giả sẽ nghe thấy không chỉ một giai điệu, mà còn cảm nhận một không gian văn hóa đang vang lên sâu lắng, tự hào và đầy cảm xúc.


