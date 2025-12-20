Nhóm thanh niên làm chuyện khiến nhiều người bất bình trong đêm

Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Phạm Quốc Kiệt (SN 2005); Phan Minh Khôi (SN 2007, cùng tỉnh Cà Mau) và Phạm Hoàng Linh (SN 1993, tỉnh An Giang) để điều tra liên quan vụ “Cướp tài sản” trong lô cao su thuộc khu 14, xã Bình An.

Các đối tượng cùng tang vật liên quan vụ cướp

Theo trình báo, khoảng 21 giờ tối ngày 12-12, chị Phan Thị Thúy Hạnh (26 tuổi, tạm trú khu 15, xã Bình An) chạy xe máy một mình qua khu vực lô cao su thuộc khu 14, xã Bình An. Tại đây, chị Hạnh bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt chặn xe, dùng vũ lực uy hiếp, tấn công và cướp tài sản. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng chạy thoát trong đêm.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Bình An tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai bị hại và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Xác định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, thời gian xảy ra vào ban đêm, địa bàn vắng người qua lại, các đối tượng hoạt động manh động, liên tục thay đổi lộ trình nhằm che giấu hành vi và xóa dấu vết, lực lượng chức năng đã kiên trì và quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm.

Sau 6 ngày đêm liên tục truy xét, tổ công tác đã nhanh chóng xác định, truy bắt khi các đối tượng gây án đang lẩn trốn tại khu vực xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có phương tiện gây án, tài sản của bị hại cùng các đồ vật, quần áo mà các đối tượng sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội.

Ngay sau khi nhận lại được tài sản, chị Phan Thị Thúy Hạnh đã viết thư cảm ơn, bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.