Nhóm thanh niên làm chuyện khiến nhiều người bất bình trong đêm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhóm thanh niên làm chuyện khiến nhiều người bất bình trong đêm

Uyên Châu

(NLĐO)-Thấy người phụ nữ 26 tuổi đi xe máy trong đêm tối qua lô cao su, 2 đối tượng đã chặn xe, dùng vũ lực, cướp tài sản

Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Phạm Quốc Kiệt (SN 2005); Phan Minh Khôi (SN 2007, cùng tỉnh Cà Mau) và Phạm Hoàng Linh (SN 1993, tỉnh An Giang) để điều tra liên quan vụ “Cướp tài sản” trong lô cao su thuộc khu 14, xã Bình An.

Bắt nhóm thanh niên cướp tài sản của phụ nữ trong đêm Tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Các đối tượng cùng tang vật liên quan vụ cướp

Theo trình báo, khoảng 21 giờ tối ngày 12-12, chị Phan Thị Thúy Hạnh (26 tuổi, tạm trú khu 15, xã Bình An) chạy xe máy một mình qua khu vực lô cao su thuộc khu 14, xã Bình An. Tại đây, chị Hạnh bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt chặn xe, dùng vũ lực uy hiếp, tấn công và cướp tài sản. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng chạy thoát trong đêm.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Bình An tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai bị hại và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Xác định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, thời gian xảy ra vào ban đêm, địa bàn vắng người qua lại, các đối tượng hoạt động manh động, liên tục thay đổi lộ trình nhằm che giấu hành vi và xóa dấu vết, lực lượng chức năng đã kiên trì và quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm.

Sau 6 ngày đêm liên tục truy xét, tổ công tác đã nhanh chóng xác định, truy bắt khi các đối tượng gây án đang lẩn trốn tại khu vực xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có phương tiện gây án, tài sản của bị hại cùng các đồ vật, quần áo mà các đối tượng sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội.

Ngay sau khi nhận lại được tài sản, chị Phan Thị Thúy Hạnh đã viết thư cảm ơn, bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.

Tin liên quan

Nam thanh niên khống chế người phụ nữ trong nhà nghỉ, cướp 40 triệu đồng

Nam thanh niên khống chế người phụ nữ trong nhà nghỉ, cướp 40 triệu đồng

(NLĐO) – Sau khi khống chế, cướp 40 triệu đồng của người phụ nữ, nam thanh niên tẩu thoát nhưng bị người dân vây bắt giao công an.

Clip: Tuyển nữ Việt Nam bị trọng tài "cướp trắng" bàn thắng hợp lệ

(NLĐO) - Bích Thùy ghi bàn hợp lệ trong hiệp 1 trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối 17-12 song bị trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị

Người dân phối hợp công an bắt kẻ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh

(NLĐO) - Người dân nhanh chóng phối hợp cùng công an phường truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng cướp tại tiệm vàng cùng tang vật

Cướp tài sản phòng cảnh sát hình sự người phụ nữ nhóm thanh niên công an tỉnh đồng nai trong đêm lô cao su
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo