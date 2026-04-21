Nhóm thanh niên mang súng, dao dài gây náo loạn khu trọ ở Đà Lạt

Ngày 21-4, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hải (30 tuổi, ngụ TP HCM) và Trần Thanh Tú (26 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Trần Thanh Tú (trái) và Lê Thanh Hải (phải) tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn, sáng 13-4, Nguyễn Vũ Thiên Long (29 tuổi, ngụ TP Huế) đến một khu nhà trọ trên đường Bùi Thị Xuân gặp Hải giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Hải cùng Tú và Bùi Văn Phương (20 tuổi, trú xã Tân Hà Lâm Hà, Lâm Đồng) dùng hung khí tấn công Long.

Trong quá trình đó, Tú rút ra một khẩu súng bắn thị uy. May mắn vụ việc không gây thương vong nhưng gây náo loạn khu vực này.

Hình ảnh các nam thanh niên dùng hung khí truy đuổi nhau gây náo loạn tại khu vực nhà trọ đường Bùi Thị Xuân.

Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, đề nghị các cá nhân liên quan đang lẩn trốn khẩn trương ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.