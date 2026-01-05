HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhóm tuổi 15–29 chiếm đa số ca nhiễm HIV tại TPHCM

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - 9 tháng đầu năm 2025, TPHCM phát hiện 3.197 ca nhiễm mới, chủ yếu là nam giới (87%).

Sở Y tế TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn. 

Nhóm tuổi nhiễm HIV tại TPHCM tập trung chủ yếu từ 15 đến 29 - Ảnh 1.

Người bệnh nhận thuốc tại Khoa Tư vấn, điều trị nghiện chất và HIV/AIDS - Trung tâm Y tế khu vực Gò Vấp (TPHCM)

Theo báo cáo, năm 2025, TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là việc lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng để hoạt động trái pháp luật.

Sở Y tế cho biết hoạt động mại dâm vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi. Hiện TP có hơn 10.600 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, trong đó một số cơ sở lợi dụng loại hình nhà nghỉ, karaoke, massage, quán cà phê… để tổ chức hoặc tiếp tay cho hoạt động mại dâm. 

Khi bị xử lý, nhiều cơ sở tìm cách "sang tên, đổi chủ" gây khó khăn cho việc xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, môi giới mại dâm trên không gian mạng ngày càng phổ biến; các đối tượng sử dụng Facebook, Zalo, Telegram, diễn đàn trực tuyến,... để lập nhóm kín, ẩn danh, độ bảo mật cao, giao dịch nhanh, kín đáo. Khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý.

Trong năm 2025, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.647 lượt cơ sở, xử phạt 254 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 3,4 tỉ đồng; triệt phá 107 vụ mại dâm, xử lý 664 người, trong đó có cả người mua dâm, bán dâm và chủ chứa, môi giới.

Về HIV/AIDS, từ ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1990 đến năm 2025, TP đã ghi nhận tích lũy 106.409 người nhiễm HIV, trong đó hơn 64.000 người đang sống và được quản lý, điều trị, 17.995 người đã tử vong; số còn lại đã chuyển đi, bỏ điều trị hoặc mất dấu. Tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng ở mức 0,49%

Riêng 9 tháng đầu năm 2025, TPHCM phát hiện 3.197 ca nhiễm mới, chủ yếu là nam giới (87%). Đường lây nhiễm chính là quan hệ tình dục không an toàn, chiếm 81% số ca mới. Nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là nam quan hệ tình dục đồng giới, chiếm hơn một nửa số trường hợp nhiễm mới.

Ước tính hiện nay trên địa bàn TP có 72.067 nam quan hệ tình dục đồng giới, 12.515 phụ nữ bán dâm, 18.789 người nghiện chích ma túy.

TPHCM tiếp tục mở rộng các biện pháp can thiệp giảm hại, xét nghiệm HIV, điều trị ARV và dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP). Đến tháng 11-2025, gần 28.000 người đang sử dụng PrEP; hơn 60.000 bệnh nhân được điều trị ARV, với 99% đạt tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện sau 6 tháng điều trị.

Tình hình tội phạm ma túy tiếp tục gia tăng cả về số vụ lẫn đối tượng. Năm 2025, Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý 5.194 vụ án ma túy, với 13.828 đối tượng, tăng mạnh so với năm trước; thu giữ hàng trăm kg ma túy các loại, chủ yếu là ma túy tổng hợp. Các đối tượng ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi như giao dịch qua mạng xã hội, thanh toán điện tử, vận chuyển bằng dịch vụ giao hàng công nghệ.

Tin liên quan

Hiểu đúng về HIV: 6 lầm tưởng phổ biến cần loại bỏ

Hiểu đúng về HIV: 6 lầm tưởng phổ biến cần loại bỏ

(NLĐO) - Ngày 1-12 là Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi và kỳ thị về HIV/AIDS vẫn tồn tại chủ yếu xuất phát từ những hiểu lầm

TP HCM đang quản lý bao nhiêu người nhiễm HIV?

(NLĐO) - Với hơn 14 triệu dân sau hợp nhất, TP HCM đang quản lý khoảng 66.000 người nhiễm HIV, mỗi năm phát hiện gần 5.000 ca mắc mới

68% ca nhiễm HIV mới tập trung ở 3 vùng trọng điểm

(NLĐO) - Hơn 68% ca nhiễm HIV mới tập trung ở ĐBSCL, Đông Nam Bộ và TP HCM. Lây truyền qua đường tình dục tiếp tục tăng.

không gian mạng trung tâm y tế quan hệ tình dục sở y tế ban chỉ đạo tệ nạn xã hội nhiễm HIV HIV/AIDS TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo