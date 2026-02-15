HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền

Nhộn nhịp chợ chuối mật mốc lớn nhất miền Trung

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Những ngày cận Tết, ngay từ sáng sớm, hàng trăm lượt người đã vận chuyển chuối mật mốc đến điểm tập kết mới để bày bán, không khí vô cùng nhộn nhịp

Ngay từ sáng sớm 15-2 (nhằm ngày 28 Tết), hàng trăm nông dân đã vận chuyển chuối mật mốc đến bày bán tại điểm tập kết mới thuộc thôn Bích La Đông (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

Địa điểm này khá rộng rãi, an toàn, được chính quyền địa phương sắp xếp, đưa vào hoạt động vào cuối tháng 9-2025 để thay thế cho khu vực bày bán "truyền thống" là ngã 3 chợ Tân Long.

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 1.

Điểm tập kết, mua bán chuối mật mốc ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị nhộn nhịp trong ngày 28Tết

Clip: Chợ chuối mật mốc lớn nhất miền Trung

Năm nay, theo nhiều nông dân chuối mật mốc khá đẹp, trái to. Nhiều tiểu thương thu mua chuối tại đây cũng cho hay giá chuối mật mốc tăng cao hơn mọi năm. Nhiều buồng chuối đẹp được nông dân rao bán lên đến 4-5 triệu đồng.

Hằng năm, bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp, việc mua bán chuối mật mốc phục vụ dịp Tết bắt đầu rộn rã. Không chỉ người dân địa phương, mà chuối mật mốc tại đây còn được vận chuyển đi nhiều tỉnh, thành phố khác tiêu thụ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình vận chuyển, mua bán, lực lượng Công an xã Lao Bảo đã phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng túc trực hàng ngày tại khu vực này để hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Chuối mật mốc tại phía Nam tỉnh Quảng Trị được trồng chủ yếu ở xã Lao Bảo, Lìa, A Dơi, Tân Lập với diện tích trên 2.000 ha. Ngoài ra, một số diện tích được người dân hợp tác trồng, chăm sóc ở Lào.

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 2.

Điểm tập kết, mua bán chuối mật mốc mới ở thôn Bích La Đông, xã Lao Bảo tấp nập người mua bán trong những ngày cận Tết

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 3.

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 4.

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 5.

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 6.

Chuối mật mốc ở vùng núi phía Nam tỉnh Quảng Trị có màu sắc đẹp, trái to, được nhiều người ưa chuộng

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 7.

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 8.

Người dân lựa chọn chuối mật mốc rất kỹ càng

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 9.

Buồng chuối này được rao bán hơn 4 triệu đồng

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 10.

Người dân đến địa điểm tập kết mới để lựa chọn, mua chuối mật mốc

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 11.

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 12.

Phương tiện vào tận điểm tập kết mua bán chuối mật mốc để thu mua, vận chuyển đi tiêu thụ

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 13.

Tiểu thương trả tiền ngay sau khi chọn được xe chuối mật mốc vừa ý

Về điểm tập kết mới, chợ chuối mật mốc ở Quảng Trị hoạt động ra sao trong dịp cận Tết? - Ảnh 14.

Lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, mua bán chuối mật mốc


