Lao động

Nhu cầu nhân lực TPHCM quý II-2026 ra sao?

Huỳnh Như

(NLĐO) - Quý II-2026, TPHCM dự kiến tạo 60.000 - 75.000 cơ hội việc làm ở các lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật, công nghệ và logistics

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (CSE) vừa công bố dự báo thị trường lao động quý II-2026. Theo đó, đây là giai đoạn các doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng để mở rộng sản xuất và đáp ứng nhu cầu đơn hàng mới, với 60.000 - 75.000 vị trí việc làm dự kiến được mở ra. 

Trong cơ cấu nhu cầu, lao động phổ thông vẫn chiếm ưu thế nhờ đặc thù sản xuất và dịch vụ tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, nhóm lao động trình độ cao vẫn "nóng" trong các ngành kỹ thuật, công nghệ, logistics và dịch vụ, khi doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự vừa có chuyên môn vững, vừa thành thạo vận hành máy móc hiện đại.

Nhu cầu nhân lực TPHCM quý II-2026 ra sao - Ảnh 1.

Thị trường lao động TPHCM quý II-2026 được dự báo sôi động trở lại

Lệch pha cung - cầu nhân lực

Nguồn cung lao động dự báo giảm nhẹ trong quý II-2026 khi nhiều người lao động chọn duy trì công việc hiện tại, do tâm lý ổn định và chưa muốn chuyển việc sau Tết và đầu năm. 

Ngược lại, nhóm lao động đang thất nghiệp sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp đa dạng, đặc biệt nếu tham gia các sàn giao dịch việc làm, nơi người lao động có thể tiếp cận trực tiếp nhiều nhà tuyển dụng, tiết kiệm thời gian và nâng cao cơ hội được tuyển dụng vào những vị trí phù hợp. 

Đây được coi là "thời điểm vàng" để tìm kiếm việc làm, đặc biệt với những ai có kế hoạch chuyển đổi công việc hoặc nâng cao vị trí nghề nghiệp.

Nhu cầu nhân lực TPHCM quý II-2026 ra sao - Ảnh 2.

Cạnh tranh giữa các ứng viên trình độ cao khiến nhiều người phải chấp nhận vị trí thấp hơn để duy trì thu nhập

Theo dữ liệu của CSE, sự lệch pha về trình độ chuyên môn giữa cung và cầu vẫn là điểm nghẽn chính của thị trường. Nhóm lao động trình độ đại học chiếm 13,08% nguồn cung, trong khi nhu cầu tuyển dụng chỉ 4,41%, khiến cạnh tranh trở nên khốc liệt. Nhiều ứng viên trình độ cao phải chấp nhận vị trí yêu cầu thấp hơn để duy trì thu nhập hoặc tạm thời chuyển hướng sang các ngành nghề có nhu cầu tương thích với kỹ năng của họ.

Ngược lại, lao động phổ thông và nhóm không yêu cầu trình độ vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng. Nhu cầu tuyển dụng nhóm không xác định trình độ và trung học cơ sở chiếm tới 67,7% (56.030 vị trí), trong khi nguồn cung chỉ chiếm 33,35%. 

Trước tình trạng này, nhiều doanh nghiệp dự kiến tăng lương, cải thiện chế độ đãi ngộ và tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn để thu hút lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật, đồng thời giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nhân lực cục bộ tại các nhà máy và khu công nghiệp.

Ngành nghề trọng điểm và khu vực "nóng"

Trong quý II-2026, sản xuất và vận hành máy tiếp tục là ngành thiếu hụt nhân lực rõ rệt với 12.756 vị trí tuyển dụng, trong khi nguồn cung chỉ 3.925 người. 

Các ngành khác dự kiến tăng nhu cầu gồm: Thương mại điện tử, Marketing số, Công nghệ thông tin, An ninh mạng, Kỹ sư tự động hóa, Bảo trì công nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị khách sạn, Điều phối cảng, Kỹ thuật hàng hải và Xuất nhập khẩu. 

Đây là những ngành được dự báo sẽ "nóng" trong quý II/2026 nhờ nhu cầu sản xuất, logistics và dịch vụ gia tăng, đặc biệt ở các khu vực tập trung hoạt động kinh tế mạnh.

Nhu cầu nhân lực TPHCM quý II-2026 ra sao - Ảnh 3.

Các ngành công nghệ thông tin, marketing số, bảo trì công nghiệp và logistics dự báo ‘nóng’ trong quý II-2026

Các khu vực tập trung sản xuất như phường Trung Mỹ Tây (6,45% cầu) và phường Thủ Đức (3,00% cầu) tiếp tục là những "điểm nóng" tuyển dụng, nơi nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất và cần bổ sung lao động nhanh chóng.

Trong khi đó, nhóm Marketing – Truyền thông đang dư nguồn cung so với nhu cầu (9,58% nguồn cung, nhu cầu 1,27%), dẫn đến nhiều lao động trong lĩnh vực này chuyển hướng làm tự do hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm qua các kênh khác. Ngược lại, nhóm kinh doanh – bán lẻ duy trì xu hướng ổn định và hấp thụ tốt lao động trình độ THPT (44,66% nguồn cung), nhờ các chương trình đào tạo ngắn hạn và chính sách phát triển nhân lực tại doanh nghiệp.

CSE khuyến cáo, quý II-2026 là thời điểm lý tưởng để người lao động tìm kiếm việc làm, cập nhật kỹ năng và tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cơ hội được tuyển dụng vào các vị trí phù hợp và tận dụng tối đa các cơ hội việc làm trong bối cảnh thị trường lao động đang sôi động.

Định vị nhân lực ngành logistics

Bùng nổ nhờ thương mại điện tử và xuất nhập khẩu, logistics tăng trưởng mạnh nhưng thiếu nhân lực chất lượng cao

Doanh nghiệp đặt hàng nguồn nhân lực

Doanh nghiệp tăng cường hợp tác với nhà trường, tham gia đào tạo, "đặt hàng" nhân lực nhằm có nguồn lao động chất lượng

Nhân lực cho start-up

Muốn trở thành "thung lũng sáng tạo", TP HCM phải giải được bài toán nhân lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp

