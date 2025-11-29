HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nhức đầu kéo dài, đi khám mới phát hiện khối u lớn như quả cam

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Bệnh nhân thường xuyên bị nhức đầu, chóng mặt và buồn nôn, tự mua thuốc uống trong thời gian dài nhưng không thuyên giảm, khối u cũng lớn dần

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân có 2 khối u não rất lớn.    

Bệnh nhân là ông N.T.P - 47 tuổi, sinh sống tại Campuchia - bị nhức đầu kéo dài, chóng mặt và buồn nôn. Ông tự mua thuốc uống trong thời gian dài nhưng không thuyên giảm, khối u cũng lớn dần.

BSCK2 Đỗ văn Long, chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết bệnh nhân có 2 khối u não rất lớn, phát hiện cùng lúc. Hai khối u có đường kính 5-7 cm, tương đương quả cam. 

Nhức đầu kéo dài, đi khám mới biết có khối u lớn bằng quả cam - Ảnh 1.

Ê-kip thực hiện bóc tách khối u não cho bệnh nhân

Theo BS Long, đây là ca mổ phức tạp bởi phải phẫu thuật đồng thời 2 khối u não ở hai bên bán cầu. Các khối u đã chèn sâu vào những cấu trúc quan trọng của não, ảnh hưởng đến những cấu trúc bên ngoài, làm tăng sinh mạch máu và tình trạng mất rất nhiều máu.

Ê-kíp phẫu thuật đã đặt những điện cực cùng hệ thống theo dõi định vị thần kinh trong từng góc mổ. Từ đó, họ xác định vùng phẫu thuật của não để tránh tổn thương những cấu trúc quan trọng. Do tình trạng mất máu nhiều, ê-kip phải chuẩn bị các tình huống có thể xảy ra, từ việc truyền máu đến theo dõi gây mê trong lúc mổ.

Ê-kip mổ cũng đã mạnh dạn lựa chọn phương án phẫu thuật 1 thì để lấy trọn 2 khối u. Phương pháp phẫu thuật 1 thì giúp hạn chế biến chứng có thể xảy ra, tiết kiệm chi phí và giúp bệnh nhân nhanh hồi phục.

Nhức đầu kéo dài, đi khám mới biết có khối u lớn bằng quả cam - Ảnh 2.

Ê-kip bóc tách khối u lớn trong não bệnh nhân

Sau hơn 5 giờ, các bác sĩ đã bóc tách và lấy trọn 2 khối u ra ngoài.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo khi có bất kỳ triệu chứng đáng ngờ nào, người dân cần chủ động đến gặp bác sĩ tại các cơ sở y tế uy tín, không nên chủ quan hoặc tự ý mua thuốc uống. Việc khám sức khỏe định kỳ cũng là cách hiệu quả để phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, giúp việc chẩn đoán và điều trị dễ dàng hơn.


khám sức khỏe phẫu thuật khám sức khỏe định kỳ khối u khổng lồ nhức đầu
