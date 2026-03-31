Nhức nhối heo bệnh tuồn ra thị trường, Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh kiểm soát giết mổ

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Công Thương, Y tế; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Heo nhiễm dịch bệnh vẫn được một số đối tượng đem đi giết mổ và tiêu thụ ra thị trường

Một số cơ quan truyền thông phản ánh, thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm heo bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương, làm sai lệch kết quả kiểm soát giết mổ, tạo điều kiện để động vật, sản phẩm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, mất an toàn thực phẩm được đưa ra thị trường.

Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân, mà còn tác động đến kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y.

Để khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục tồn tại nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở giết mổ nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thu gom, vận chuyển, đưa sản phẩm động vật không đủ điều kiện ra tiêu thụ trên thị trường và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi hợp thức hóa quy định của pháp luật đối với cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra vi phạm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra chuyên đề về hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ trên phạm vi toàn quốc; Phối hợp với các địa phương và các bộ, ngành có liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ không đảm bảo điều kiện. Tăng cường, chấn chỉnh công tác kiểm dịch của lực lượng thú y, các lò giết mổ; tăng cường hơn nữa khâu kiểm dịch qua biên giới, trong nội địa.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm.

Mới đây, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ heo dịch xảy ra TP Hà Nội.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con heo mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.