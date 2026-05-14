Thể thao

U17 Việt Nam ngược dòng hạ UAE, đoạt vé dự World Cup

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại 90 phút kịch tính ở trận cuối cùng vòng bảng, U17 Việt Nam thành công ngược dòng đánh bại U17 UAE để vượt Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng.

Rạng sáng 14-5, U17 Việt Nam tạo nên màn rượt đuổi tỉ số đầy cảm xúc trước U17 UAE và thành công ngược dòng đánh bại đối thủ sau 90 phút kịch tính tại Giải U17 châu Á 2026.

Trong trận đấu này, U17 Việt Nam bước vào trận quyết đấu với U17 UAE ở lượt cuối bảng C với mục tiêu bắt buộc không được thua để nuôi hy vọng giành vé dự U17 World Cup. Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã nhận “gáo nước lạnh” với bàn thua sớm từ những giây đầu tiên, buộc phải dâng cao đội hình tấn công.

Dù tạo ra sức ép lớn, các cầu thủ áo đỏ liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Phút 8, Văn Dương đệm bóng vọt xà ở cự ly gần. Đến phút 20, cú sút xa của Minh Thủy tiếp tục bị thủ môn UAE xuất sắc cản phá. Ngay sau đó, một cầu thủ U17 Việt Nam lại dứt điểm trượt bóng đầy đáng tiếc trong tình huống phạt góc.

Khi hiệp 1 tưởng chừng khép lại với lợi thế cho U17 UAE, U17 Việt Nam đã tìm được bàn gỡ quý giá ở phút 41. Từ quả đá phạt sát vòng cấm, Nguyễn Lực tung cú sút hiểm hóc xuyên qua hàng rào, đưa bóng găm thẳng vào góc xa, san bằng tỉ số 1-1.

Bàn thắng giúp U17 Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn trong hiệp 2. Văn Dương và Mạnh Cường lần lượt lập công giúp đội nhà hai lần vượt lên dẫn trước ở phút 48 và 68. Trong đó, U17 UAE kịp gỡ hòa 2-2 phút 58, U17 Việt Nam vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2.

Với việc trận đấu còn lại của bảng C, U17 Hàn Quốc bị U17 Yeman cầm hòa 0-0 đã giúp U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng với 6 điểm, cùng tấm vé dự U17 World Cup cuối năm nay.

Giải vô địch U17 nam châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

 

U17 Indonesia về nước, U17 Trung Quốc giành vé dự World Cup

U17 Indonesia về nước, U17 Trung Quốc giành vé dự World Cup

(NLĐO) - Khuya 12-5, U17 Nhật Bản tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại U17 Indonesia 3-1 ở lượt trận cuối cùng bảng B Giải U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam trước ngưỡng cửa World Cup: Thắng để tự quyết

(NLĐO) - Dù thất bại đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội vào tứ kết U17 châu Á 2026.

U17 nữ Việt Nam lỡ hẹn World Cup

Thất bại 0-2 trước U17 nữ Úc tại tứ kết Giải U17 nữ châu Á 2026 chiều 11-5 đã khép lại giấc mơ lần đầu tiên dự World Cup của U17 nữ Việt Nam.

