Qua giọng hát truyền cảm của ca sĩ Thùy Dung, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân hiện lên sống động, gần gũi và đầy những mất mát, hy sinh.

Vô vàn nhiệm vụ, công việc gian khó, vất vả, hiểm nguy ẩn sau những chiến công lặng thầm của lực lượng Công an nhân dân. "Có những bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi…". Lời bài ca "Những bàn chân lặng lẽ" thể hiện phần nào hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đẹp đẽ vô ngần, chiếm trọn tình cảm và niềm tin yêu của biết bao người.

Mới đây, bộ phim truyền hình "Có anh nơi ấy bình yên" khi vừa phát sóng trên VTV đã nhận được nhiều tình cảm của người xem. Bộ phim kể câu chuyện thời sự, giản dị đời thường của lực lượng công an ở cơ sở, với công việc mà các anh đã và đang làm hằng ngày để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Các anh được dân tin, dân yêu; dân là điểm tựa, là tai mắt, sát cánh, ủng hộ hết lòng các anh trong công cuộc giữ gìn bình yên cuộc sống.

"Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" - lời hứa thiêng liêng ấy đã trở thành phương châm hành động của lực lượng Công an nhân dân suốt 80 năm qua. Chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945-19.8.2025) những ngày qua phần nào khắc họa sự cống hiến, hy sinh của người chiến sĩ công an.

Làm sao nói hết, kể hết những việc làm tốt đẹp, những tấm gương hy sinh dũng cảm, xả thân vì nước vì dân của các chiến sĩ Công an nhân dân. Trong cuộc sống hằng ngày, hình ảnh người chiến sĩ công an xuất hiện ở mọi nơi: giúp người bị nạn, chữa cháy, cứu hộ, điều tra vụ án, bắt cướp giữa phố..., qua đó đã củng cố niềm tin, tình cảm và sự ủng hộ của nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng công an có thêm điều kiện gần dân hơn, tận tâm phục vụ người dân hơn. Các chiến sĩ công an đã nhiệt tình hướng dẫn người dân thao tác tra cứu dữ liệu trên điện thoại thông minh, phục vụ cuộc sống thuận lợi hơn; giải đáp thắc mắc, tạo điều kiện để người dân hoàn thành thủ tục hành chính nhanh nhất có thể…

Nhiều năm qua, kinh tế - xã hội đất nước phát triển mạnh mẽ, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là tình hình an ninh. trật tự an toàn xã hội còn không ít phức tạp. Tệ nạn xã hội, trộm cắp, cờ bạc, ma túy, lừa đảo, buôn gian, bán lận hàng cấm..., rồi tội phạm trên không gian mạng cũng còn khá phổ biến. Cuộc chiến với những loại tội phạm này không hề dễ dàng mà vô cùng quyết liệt; là thách thức không nhỏ đối với lực lượng công an.

Trong dòng chảy ào ạt của cuộc sống hiện đại, để nhân dân có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc; để an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, không thể thiếu vắng lực lượng công an. Với chặng đường vẻ vang, tự hào 80 năm qua, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ và tâm huyết, với sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; là chỗ dựa vững chắc của nhân dân; xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đồng bào cả nước.