Vành đai 3 vẫn kịp thông xe dù gặp sự cố xô lệch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vành đai 3 vẫn kịp thông xe dù gặp sự cố xô lệch

Ngọc Quý

(NLĐO) - Dự án Vành đai 3 TP HCM đã đạt 63% khối lượng, vẫn đảm bảo thông xe ngày 19-12 dù xảy ra sự cố kỹ thuật tại cầu nhánh A.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông) cho biết dự án đường Vành đai 3 TP HCM đã hoàn thành khoảng 63% khối lượng. Dù vừa xảy ra sự cố kỹ thuật cục bộ tại cầu nhánh A (gói thầu XL1), mục tiêu thông xe tuyến chính vào ngày 19-12 vẫn được đảm bảo.

- Ảnh 1.

Khu vực thi công nhánh A, đường Vành đai 3 đoạn nút giao HLD

Sự cố được ghi nhận trong quá trình thi công kết cấu đường đầu cầu nhánh A – hạng mục thuộc nút giao giữa đường Vành đai 3 và cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. 

Cụ thể, tại khu vực chân tường chắn đất có cốt dài khoảng 35 m, cao trên 6 m xuất hiện hiện tượng lún cục bộ, gây xô lệch một phần kết cấu.

Ngay sau khi phát hiện, Ban Giao thông cùng các đơn vị liên quan đã cho dừng thi công, tháo dỡ phần vật liệu đắp sau mố cầu để giảm tải áp lực lên kết cấu xung quanh. 

Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành rà soát nguyên nhân và điều chỉnh giải pháp kỹ thuật nhằm tránh tái diễn sự cố tương tự.

Hiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh của hạng mục này được trình cơ quan chuyên môn thẩm định. Ban Giao thông khẳng định sự cố không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án và các nhà thầu đang tổ chức thi công tăng ca đêm, làm việc 3 ca 4 kíp liên tục để bù tiến độ.

Theo kế hoạch, ngày 19-12 sẽ thông xe 14,7 km phần cầu cạn qua TP Thủ Đức cũ và thông xe kỹ thuật 32,6 km phần cao tốc đi qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh trước đây. Tiếp đó, đến 30-4-2026 sẽ hoàn thành thông xe toàn bộ 47,3 km phần cao tốc và đến 30-6-2026 đưa toàn bộ dự án Vành đai 3 TP HCM vào khai thác.

Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản đề nghị UBND thành phố giao Ban Giao thông xử lý dứt điểm sự cố nhánh A, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thi công và có biện pháp chấn chỉnh các nhà thầu chậm tiến độ.

Tin liên quan

Vành đai 3: Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu bảo đảm tiến độ thông xe

Vành đai 3: Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu bảo đảm tiến độ thông xe

(NLĐO) - Khảo sát dự án đường Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Mộc Bài, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu tháng 10, 11-2025 phải hoàn thành phương án đền bù

Đường Vành đai 3 TP HCM sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 12 tới

(NLĐO) - TP HCM tăng tốc 100 ngày đêm hoàn thành đường Vành đai 3, hướng tới thông xe kỹ thuật cuối năm 2025

Không bàn lùi, phải bàn làm để kịp tiến độ Vành đai 3

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các địa phương quyết liệt hoàn thành Vành đai 3 TP HCM trước ngày 19-12-2025, đảm bảo tiến độ, chất lượng

TP HCM Vành đai 3 đường Vành đai 3 sự cố xô lệch đường Vành đai 3 thông xe đường vành đai 3
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo