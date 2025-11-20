Những chuyến đi mang sứ mệnh Công đoàn

Trong tháng 10 và 11-2025, nhiều tỉnh, thành liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão, mưa lũ lớn, tác động trực tiếp đến đời sống và việc làm của hàng vạn người dân, trong đó có đoàn viên - lao động.

Sứ mệnh nhân văn

Để hỗ trợ đoàn viên - lao động một cách kịp thời, theo bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong 3 đợt phân bổ kinh phí và trực tiếp đi trao hỗ trợ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chi tổng cộng hơn 9 tỉ đồng.

Theo đó, ngày 1-10, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho đoàn viên - lao động bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho đoàn viên - lao động tỉnh Hà Tĩnh chịu thiệt hại do bão số 10.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bảng tượng trưng 1 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên - lao động TP Huế. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", chiều 2-10, Cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10. Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên - lao động trong khối cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và một số địa phương khác đang chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ. Đây không chỉ là hoạt động cứu trợ, mà còn là cách để tổ chức Công đoàn thể hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên - lao động.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định sứ mệnh nhân văn của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội. Ngay sau lễ phát động, Tổng LĐLĐ Việt Nam thu được 372,6 triệu đồng, số tiền này được chuyển ủng hộ vào tài khoản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

"Dù là sự sẻ chia về vật chất hay tinh thần, mỗi đóng góp đều mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp thêm nghị lực để người dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống" - ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, bày tỏ.

Ngoài phát động ủng hộ trong khối cơ quan, đơn vị trực thuộc, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyết định cấp kinh phí 5 tỉ đồng phân bổ cho LĐLĐ các tỉnh, thành như Hà Tĩnh (200 triệu đồng), Thanh Hóa (200 triệu đồng), Nghệ An (500 triệu đồng), Thái Nguyên (1 tỉ đồng), Lào Cai (1 tỉ đồng), Tuyên Quang (600 triệu đồng), Bắc Ninh (500 triệu đồng), Cao Bằng (500 triệu đồng), Lạng Sơn (500 triệu đồng) để hỗ trợ đoàn viên - lao động khắc phục hậu quả bão, lũ.

Ngày 12-10, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao kinh phí 500 triệu đồng hỗ trợ cho đoàn viên - lao động tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Tiếp đó, ngày 14 và 16-10, ông Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao 2 tỉ đồng hỗ trợ cho đoàn viên - lao động tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Lào Cai (1 tỉ đồng/tỉnh) bị thiệt hại do mưa lũ và bão số 10 gây ra.

Điểm tựa vững chắc

Bà Hồ Thị Kim Ngân cho biết nhằm hỗ trợ, thăm hỏi, động viên đoàn viên - lao động bị thiệt hại do bão, lũ, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thành lập các đoàn công tác và trực tiếp đến thăm, trao quà cho đoàn viên - lao động bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 12, 13 gây ra với tổng số tiền 4 tỉ đồng tại các tỉnh, thành. Trong đó, Huế (1 tỉ đồng); Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đắk Lắk, Gia Lai (mỗi địa phương 500 triệu đồng).

Tiếp đó, ngày 5-11, ông Ngọ Duy Hiểu đã trao 1 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên - lao động tại TP Đà Nẵng và sáng 10-11, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế tổ chức trao 1 tỉ đồng cho đoàn viên - lao động bị ảnh hưởng do bão, lũ. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Khang đã chia sẻ sâu sắc với những khó khăn của người dân và đoàn viên - lao động TP Huế. Đồng thời, khẳng định tổ chức Công đoàn sẽ luôn đồng hành với đoàn viên - lao động ở địa phương trong chăm lo, phục hồi sau thiên tai.

Bên cạnh đó, nhiều đoàn công tác khác do các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng, Phan Văn Anh làm trưởng đoàn cũng đã tới Quảng Trị, Lâm Đồng để thăm, trao quà cho đoàn viên - lao động bị thiệt hại. Tại những nơi đến, Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo LĐLĐ các địa phương rà soát kỹ, hỗ trợ đúng và kịp thời, "không để bất kỳ đoàn viên nào bị bỏ lại phía sau".

Ngày 14-11, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã dẫn đầu đoàn công tác, trao hỗ trợ đoàn viên - lao động tỉnh Gia Lai bị mất nhà, thiệt hại nặng do bão số 13, với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Ngoài ra, ngày 15-11, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho đoàn viên - lao động bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13.

Bà Thái Thu Xương cho biết những phần quà thể hiện trách nhiệm và tấm lòng của tổ chức Công đoàn, mong muốn góp phần giúp đoàn viên - lao động vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau bão. "Ở đâu có đoàn viên - lao động gặp khó, ở đó có Công đoàn. Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn đồng hành và sẽ tiếp tục đồng hành để người lao động sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất" - bà Xương khẳng định.

Ngoài nguồn hỗ trợ từ Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức Công đoàn các địa phương, Công đoàn ngành còn kêu gọi các cấp, doanh nghiệp chung tay ủng hộ để chăm lo cho đoàn viên - lao động vùng bão, lũ với tinh thần "tương thân tương ái".



